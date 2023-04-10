Santa Teresa Gourmet é atração nas montanhas: veja programação

O festival Santa Teresa Gourmet chega à sua nona edição com sete dias de programação gastronômica e cultural na Cidade dos Colibris: começará neste fim de semana, de 14 a 16 de abril, e continuará no feriado de Tiradentes, entre os dias 20 e 23 de abril.
Serão dois finais de semana com lançamentos nos restaurantes, degustações, jantares temáticos e aulas-shows com chefes de cozinha e especialistas em cerveja, vinho e chocolate.
A exemplo de edições anteriores, boa parte das atividades do festival vai se concentrar na Praça da Cultura, no Centro. O local terá uma praça de alimentação com atrativos como a tradicional Cantina da Nonna, cervejas artesanais capixabas, fogo de chão, parrilha e adega com vinhos e produtos de delicatéssen.
AULAS COM CHEFS
O espaço Santa Mercearia terá uma cozinha-show para 15 aulas com chefs e profissionais de gastronomia, programadas para os dias 20, 21 e 22/04. Também farão parte dessa área café colonial, venda de secos e molhados, artesanato, flores e tradições que remetem à imigração italiana.
A música estará por toda a parte, tanto em estabelecimentos específicos como nos dois palcos da Praça da Cultura (com entrada gratuita). Serão mais de 30 apresentações, e o repertório dos shows transita entre a MPB e o jazz.
Nos restaurantes, bares, empórios, docerias e cafeterias do Santa Teresa Gourmet, o cardápio vai do torresmo de barriguinha suína (R$ 6 o pedaço) ao risoni com lagosta e camarão VG (R$ 225, para duas pessoas). Veja abaixo uma lista com dez destaques e a relação completa de endereços participantes.
DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NO 1º FIM DE SEMANA
SEXTA-FEIRA - 14/04
- Praça da Cultura:
- 18h - Abertura da Cozinha da Nonna (nhoque, agnolini, tagliatelle e porções típicas) e do Circuito de Cervejas Capixabas
- 19h - Abertura do Espaço Fogo, com fogo de chão, parrilha, defumados e hambúrguer artesanal, e do Espaço Adega (delicatéssen e vinhos)
- Palco Sicoob:
- 20h - Ferna Jazz
- 22h - Nano Viana
- Restaurante Giardino:
- Jantar magno do festival com os chefs Iara Porcheri, Jimmy Ogro, Hugo Grassi, Ari Cardoso, Alessandro Eller e Larissa Rigo. Quanto: R$ 380 por pessoa - menu degustação de seis etapas (bebidas à parte). Música ao vivo com Zé Olavo. Reservas e mais informações: (27) 99837-9513.
SÁBADO - 15/04
- Praça da Cultura:
- 11h - Cantina da Nonna, Circuito de Cervejas Capixabas, Espaço Fogo e Espaço Adega
- Palco Sicoob:
- 15h - Máfia do Samba
- 18h30 - Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 20h - Trítono Br
- 22h - Picnic Dogs
- Cervejaria Três Santas:
- 20h - Confraria cervejeira com harmonização. Quanto: R$ 150 por pessoa. Reservas e mais informações: (27) 99774-9787
- Black House Caravaggio:
- Das 14h às 20h - Sunset Outonar - Arte, Música, Gastronomia e Natureza. Evento com DJs, música ao vivo, live painting e open food. Mais informações: @blackhousecaravaggio (Instagram).
DOMINGO - 16/04
- 11h - Cantina da Nonna, Circuito de Cervejas Capixabas, Espaço Fogo e Espaço Adega
- Palco Sicoob:
- 11h - A Sampaiada
- 13h - Choro Cantado com Gardênia Marques
- 14h - Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino di Santa Teresa
- 20h - Leony Diall Banda
- Armazém Caravaggio:
- Das 12h às 15h - Música ao vivo e recreação infantil
- Cervejaria Três Santas:
- 17h - Sunset com Magrão Acústico. Couvert artístico: R$ 10. Reservas: (27) 99774-9787.
10 PRATOS PARA PROVAR NOS RESTAURANTES
01
TOQUE DE LIMÃO
Armazém Caravaggio - Bucatini di Armazem: massa italiana cremosa ao molho de limão siciliano com camarões grelhados, lascas de queijo grana padano, castanhas e gergelim (R$ 109, individual). Circuito Caravaggio. (27) 99747-3449. FOTOS: Lívia Marrochi
02
TRADIÇÃO ITALIANA
Restaurante Cafe Haus - Ossobuco com risoto alla milanese (R$ 98, individual). Centro. (27) 99277-5264.
03
SABORES DO MAR
Fabrício Restaurante - Risoni ao Mar: massa em forma de grão de arroz com moqueca de frutos do mar e lagosta e camarão VG grelhados (R$ 225, duas pessoas). Rua do Lazer. (27) 99812-0509.
04
CORDEIRO E MACADÂMIA
Giardino Ristorante - French rack de cordeiro ao molho, risoto de macadâmia, grana padano, crocante de tapioca e gremolata de hortelã (R$ 129, individual). Praça Augusto Ruschi, Centro. (27) 99837-9513.
05
PANCETTA PRENSADA
Gioconda Cantina Italiana - Ravióli recheado de queijos, cogumelo Paris e tâmara sobre molho sugo e queijo fundido, acompanhado por pancetta prensada e crocante de Parma (R$ 99, individual). Rua do Lazer. (27) 99837-9513.
06
MACARRÃO ORIENTAL
Hashidori Culinária Oriental - Missô Lámen: massa fresca, ovo de gema mole, narutomaki e barriguinha de porco flambada no saquê (R$ 49,90, individual). Centro. (27) 99600-6505.
07
PIZZA NO TERRAÇO
Tarot Rooftop - Pizza Zucca e Carne Essiccata: pizza com creme de abóbora, carne seca desfiada, catupiry e manjericão (R$ 70, quatro pessoas). Centro. (27) 99531-0543.
08
CARNE COM OURO
Magazzino Fioravante - Filleto d'Oro: entrecôte Angus envolvido com folha de ouro e acompanhado de batata rústica, purê de abóbora, tomates sweet grape, azeitonas pretas marinadas e rúcula (R$ 139, para compartilhar). Centro. (27) 99984-9020. O restaurante é parceiro do Clube A Gazeta.
09
RISOTO CAPIXABA
Santa Canela Gastrobar - Risoto de torta capixaba (R$ 85, individual). Rua do Lazer. (27) 98825-9903.
10
RECHEIO DE BACALHAU
Cervejaria e Restaurante Villagio Zamprogno - Ravióli de bacalhau (R$ 69, individual). Circuito Caravaggio. (27) 99793-3815 e 99862-3423.
Gastronomia em 42 endereços da cidade
Ao todo, 42 estabelecimentos de Santa Teresa participam do festival, entre restaurantes, cervejarias, bares, cafés, docerias, empórios e vinícolas. Além da Cantina da Nonna Viver e Reviver, que funciona exclusivamente durante o evento, também participam do Santa Gourmet com pratos, drinques, doces ou produtos especiais Hosteria Alla Botte, Villa Theodora, Pasta Fine, Frattempo, Manzo Grill, Cervejaria Teresense, Empório Donna Santa, Law Burger, Capitão Redighieri, Casa Dei Liquori, Casa dos Espumantes, Cantina e Ristorante Romanha, Bar Elite, Sabor Italiano, Café 43, Santa Sfiha, Vinícola e Restaurante Tomazelli, Costelitos, Ninho do Colibri, Amor in Cake Confeitaria, Café Zanoni, Afago Chás e Cafés Especiais, Manacá Café, Restaurante Mãe e Filhos, Santo Japa, Cervejaria Três Santas, Santa Forneria, Mistura Fina, Boteco do Lazer, Claid's Biscoitos e APROAAST.
DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO NO 2º FIM DE SEMANA
QUINTA-FEIRA - 20/04
- Praça da Cultura:
- 18h - Cantina da Nonna, Circuito de Cervejas Capixabas, Espaço Fogo, Espaço Adega e Santa Mercearia
- Cozinha Senac:
- 18h - Aula-show "Receitas das Nonnas", com o projeto Viver e Reviver (PMST)
- 19h - Aula-show "O Chocolate da Fruta à Barra", com Marcos Redighieri (Capitão Redighieri)
- Palco Mercearia:
- 19h30 - Rafa Marquez Acústico
- Palco Sicoob:
- 20h - Clube do Vinil com Léo Cobal
- 22h - Renato Sabaini Trio
SEXTA-FEIRA - 21/04
- Praça da Cultura:
- 11h - Cantina da Nonna, Circuito de Cervejas Capixabas, Espaço Fogo, Espaço Adega e Santa Mercearia
- Cozinha Senac:
- 15h - Aula-show com o chef André Mombrini
- 16h - Aula-show com o assador e churrasqueiro Anderson Costelitos
- 17h - Aula-show com Kamila Zamprogno (chef do Cafe Haus) e Neném do Rosário
- 18h - Aula-show “O Atual Cenário da Cerveja Artesanal Capixaba", com o mestre-cervejeiro Juca Lima e o chef Guilhermo Spindola (Cervejaria Três Santas)
- 19h - Aula-show com a confeiteira Paôla Binow (Paôla Cakes)
- 20h30 - Aula-show com os chefs Alessandro Eller e Cynthia Amorim (UVV)
- Palco Mercearia:
- 13h - Breno & Mão Acústico
- 19h30 - Renato Sabaini
- Palco Sicoob:
- 14h - Duas Cabeças
- 20h - TR3
- 22h - Zé Olavo e Trio
Festival Santa Teresa Gourmet 2023
SÁBADO - 22/04
- Praça da Cultura:
- 11h - Cantina da Nonna, Circuito de Cervejas Capixabas, Espaço Fogo, Espaço Adega e Santa Mercearia
- Cozinha Senac:
- 15h - Aula-show com a chef Rosana Neres
- 16h - Aula-show com a chef Janaina Temporim (Massas Temporim)
- 17h - Aula-show com a chef Claudia Marriel
- 18h - Aula-show com a chef Alessandra Galvão (do festival Colatina Sabores & Canções)
- 19h - Aula-show com a chef Camilla Berger
- 20h - Workshop "O Mundo do Vinho e Suas Harmonizações", com o sommelier e chef Paulo Gaudio (Vinícola Gaudio)
- Palco Mercearia:
- 13:00 - Igor Silverol
- 19:30 - Leony Diall Acústico
- Palco Sicoob:
- 13h - Gruppo Folk II Ballerini (infantil)
- 14h - Dinho Loss Acústico
- 18h - Preservarte
- 20h - Rafa Marquez Power Trio
- 22h - Marcos Bifão
- Restaurante Cafe Haus:
- 20h - Evento Mesa Haus - Sicilia. Bufê livre com diversas opções de entradinhas, pratos e sobremesas (bebidas à parte). Música ao vivo. Quanto: R$ 168 por pessoa. Reservas e mais informações: (27) 99277-5264.
- Cervejaria Três Santas:
- 20h - Confraria Cervejeira com Harmonização. Quanto: R$ 150 por pessoa. Reservas e mais informações: (27) 99774-9787.
DOMINGO - 23/04
- Praça da Cultura:
- 11h - Cantina da Nonna, Circuito de Cervejas Capixabas, Espaço Fogo, Espaço Adega e Santa Mercearia
- Palco Mercearia:
- 13h - Orestes Casoti e Franco
- Palco Sicoob:
- 10h30 - Matinê Kids com Clube do Vinil
- 17h - Banda Dualiza
- Armazém Caravaggio:
- Das 12h às 15h - Música ao vivo e recreação infantil
Festival Santa Teresa Gourmet 2023
9º FESTIVAL SANTA TERESA GOURMET
Quando: de 14 a 16 de abril e de 20 a 23 de abril de 2023
Onde: na Praça da Cultura, Centro de Santa Teresa, com entrada gratuita, e em diversos estabelecimentos da cidade (restaurantes, docerias, cafeterias, empórios e bares)
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, do Sebrae e da Aderes
Organização: Espírito Capixaba
Mais informações: @festivalsantateresagourmet e @institutopaneladebarro (Instagram).
