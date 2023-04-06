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Pitadas

Nova confeitaria é atração na Rota do Carmo, em Pedra Azul

Pepe Patisserie foi inaugurada em janeiro. Veja também: sobremesa de Páscoa no Cafe Haus e feira na forneria e pizzaria Bontà
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 06:00

Doces e café da confeitaria Pepe Patisserie, em Pedra Azul
Cinnamon roll, cheesecake, bolo, brownie, galette e madeleine estão no cardápio Crédito: Pepe/Divulgação
Situada em uma charmosa casa amarela com jardim na Rota do Carmo, a Pepe Patisserie é o mais novo ponto de encontro dos apreciadores de um bom doce acompanhado de café em Pedra Azul. 
A confeitaria foi inaugurada em janeiro e exibe na vitrine bolos (tanto simples como confeitados), tortas, focaccias, cookies, ciabattas, galettes, brownies e madeleines, entre outras gostosuras de produção própria.
Os sorvetes também são feitos na casa, e os cafés, extraídos em coador de pano ou métodos como Hario V60, Clever e prensa francesa, vêm de produtores da Rota do Carmo.  
Confeitaria Pepe Patisserie, em Pedra Azul
A confeitaria conta com jardim e disponibiliza toalha para piquenique Crédito: Pepe/Divulgação
A Pepe é comandada pelos sócios Pablo Pietro e Charles Bringer. Nascido na região, Pablo é confeiteiro autodidata, entusiasta de ingredientes brasileiros e de técnicas e receitas francesas. Charles, que é de Vitória e morou por um tempo na Europa, atua como barista e padeiro. 
Inspirada no conceito slow food, que propõe uma maior apreciação da comida e uma produção que valorize o produto, o produtor e o meio ambiente, a confeitaria dispõe de toalhas para piqueniques no jardim - área que abriga a maior parte das mesas.  

Pepe Patisserie

O menu é rotativo, e a cada fim de semana são produzidos dois sabores de cada item, em quantidade limitada. O bolo de banana com doce de leite e café é campeão de vendas, assim como a cheesecake com geleia de morango e pimenta rosa. 
A Pepe Patisserie fica no Km 1,5 da Rota do Carmo e funciona às sextas, sábados, domingos e feriados, das 12h às 19h. Mais informações: (27) 99921-3111 e @pepepatisserie (Instagram). 

BOSQUE DE CHOCOLATE EM SANTA TERESA

Em Santa Teresa, o Cafe Haus vai servir durante a Páscoa uma sobremesa criada em parceria com a Pepe Chocolates. A fábrica, que produz a iguaria com amêndoa de cacau capixaba, fica ao lado do restaurante. 
Assinado pela chef Kamila Zamprogno, o doce ganhou o nome de Bosque Dorê e tem na base uma tarte feita com o chocolate Dorê da Pepe. Para completar, entram na composição farofa de biscoito, da também teresense Claid's Biscoitos, suspiros em forma de cogumelo e brigadeiro de cenoura. 
Bosque Dorê, sobremesa criada pela chef Kamila Zamprogno, do Cafe Haus, em Santa Teresa
Sobremesa é uma parceria do Cafe Haus com a Pepe Chocolates Crédito: Cafe Haus/Divulgação
A sobremesa custa R$ 39 e fica no cardápio do Cafe Haus até o Domingo de Páscoa, dia 9 de abril. Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. Mais informações: @restaurantecafehaus (Instagram). 

FEIRINHA DE PÁSCOA EM VILA VELHA

No próximo sábado, 8 de abril, a forneria e pizzaria Bontà abrirá suas portas para mais uma edição do Vila Prainha. Desta vez, o evento vai ser dedicado à Páscoa, reunindo gastronomia, moda, acessórios pet, cosméticos, artesanato e muito chocolate. 
A feirinha vai acontecer das 11h às 16h, com apresentação do músico Rony Ribeiro (voz e violão), e a entrada é gratuita.
A parte gastronômica terá como atrações, além da pizza napolitana da Bontà, quitutes do Prainha Café, Chocolates Coelho, Pedacinho de Amor e Gisa Biscoiteira, além de chope artesanal do Fuska Beer.  
A Bontà Forno e Cucina fica na Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Centro de Vila Velha. Mais informações: (27) 99946-7066.

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