De brownie a choconoffee, veja dicas de sobremesa para a Páscoa

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TRIO DE GOSTOSURAS

O cardápio de Páscoa da confeiteira Michela Gasparini vem com três opções de sobremesa para compartilhar. São elas: Choconoffee com Brigadeiros (R$ 186/foto), Banoffee (R$ 156) e Morangoffee (R$ 166). Cada torta tem 21 centímetros de diâmetro e serve, em média, dez pessoas. Pedidos: (27) 99626-2266, com retirada na Praia da Costa, Vila Velha. FOTO: Camila Luz

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CHOCOLATE E AVELÃ

Além dos ovos de Páscoa no pote, trufados e de colher, a Mari Togo Confeitaria Artesanal, em Vitória, prepara a torta Ferrero Rocher (foto). A sobremesa é feita com massa amanteigada de chocolate, brigadeiro, musse de Ferrero Rocher, ganache e avelãs trituradas. Quanto: R$ 139 (serve de oito a dez fatias). Pedidos: até 7/04 pelo (27) 99900-7499. FOTO: Mari Togo/Divulgação

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COELHOS DE BROWNIE

Em Vitória, uma das especialidades da confeiteira Luara Galante é o brownie de Páscoa. A guloseima, em forma de coelho, sai em quatro versões, que custam de R$ 115 a R$ 120. Cada doce tem 500g, em média, e serve duas pessoas. destaque para o Cher Lapin (brigadeiro de pistache, ganache de limão siciliano, confeito de chocolate branco e macaron) e para o Mademoiselle (brigadeiro de chocolate meio amargo, coulis de frutas vermelhas, morangos frescos, biscoitinhos de chocolate rubi e macaron). Pedidos: até 5/04, ou enquanto durar o estoque, pelo (27) 99928-5840. FOTO: Luara Galante

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