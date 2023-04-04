De brownie a choconoffee, veja dicas de sobremesa para a Páscoa

Já escolheu sua sobremesa para o almoço de Páscoa? Se ainda não garantiu o doce para servir no domingo, 9 de abril, fique de olho na lista abaixo. Ela traz 14 opções de tortas doces e brownies para coelhinho nenhum botar defeito.
Para a Semana Santa, HZ também traz dicas de ovos de chocolate artesanais e mais de 30 lugares para encomendar a torta capixaba em todo o Estado. Aproveite as sugestões e bom apetite!
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TRIO DE GOSTOSURAS
O cardápio de Páscoa da confeiteira Michela Gasparini vem com três opções de sobremesa para compartilhar. São elas: Choconoffee com Brigadeiros (R$ 186/foto), Banoffee (R$ 156) e Morangoffee (R$ 166). Cada torta tem 21 centímetros de diâmetro e serve, em média, dez pessoas. Pedidos: (27) 99626-2266, com retirada na Praia da Costa, Vila Velha. FOTO: Camila Luz
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CHOCOLATE E AVELÃ
Além dos ovos de Páscoa no pote, trufados e de colher, a Mari Togo Confeitaria Artesanal, em Vitória, prepara a torta Ferrero Rocher (foto). A sobremesa é feita com massa amanteigada de chocolate, brigadeiro, musse de Ferrero Rocher, ganache e avelãs trituradas. Quanto: R$ 139 (serve de oito a dez fatias). Pedidos: até 7/04 pelo (27) 99900-7499. FOTO: Mari Togo/Divulgação
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COELHOS DE BROWNIE
Em Vitória, uma das especialidades da confeiteira Luara Galante é o brownie de Páscoa. A guloseima, em forma de coelho, sai em quatro versões, que custam de R$ 115 a R$ 120. Cada doce tem 500g, em média, e serve duas pessoas. destaque para o Cher Lapin (brigadeiro de pistache, ganache de limão siciliano, confeito de chocolate branco e macaron) e para o Mademoiselle (brigadeiro de chocolate meio amargo, coulis de frutas vermelhas, morangos frescos, biscoitinhos de chocolate rubi e macaron). Pedidos: até 5/04, ou enquanto durar o estoque, pelo (27) 99928-5840. FOTO: Luara Galante
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MENU DE SOBREMESAS
Localizada na Praia do Canto, em Vitória, a La Basque preparou um cardápio com oito opções de sobremesa para a Páscoa. Estão na lista Torta de Sintra, Torta Alemã, torta musse de chocolate, Banoffee, Morangoffee, torta musse de Nutella, torta de limão e cheesecake (foto). Quanto: R$ 130 cada uma. Os tamanhos (20 ou 25 cm de diâmetro) variam de acordo com o sabor. Pedidos: até 7/04, pelo (27) 99273-0979. FOTO: La Basque/Divulgação