Páscoa 2023: veja 15 opções de lugares para encomendar seu chocolate

Opções artesanais de ovos, chocolates e sobremesas para a Páscoa 2023 Crédito: Instagram/@tatibrigadeirogourmet/@lebeladocesexclusivos/@milenaalmeidavix

Faltando 14 dias da Páscoa, as produções de ovos já estão a todo vapor. Para te ajudar a escolher qual sabor e onde pedir o seu chocolate, a equipe de 'HZ' separou uma seleção com 15 empreendimentos da Grande Vitória que capricham nessa época do ano e que prepararam cardápios especiais com opções artesanais.

Tem de todos os sabores, dos mais simples aos mais diferentões. Que tal um de pão de mel ou um ovo com pudim?

Quem busca algo diferente mas ainda quer entrar no clima do feriado, pode apostar em bolos e barras de chocolate em formato de coelho. E, para quem quiser fugir do doce, tem até ovo de empadão! Vale tudo, só não dá para ficar na vontade.

Além disso, fica a dica: você pode até cantar a música e perguntar ao coelhinho o que ele te trará nesta Páscoa, mas, se quiser garantir alguma dessas delícias abaixo, fique atento aos prazos para as encomendas.

CASCA DE BROWNIE

Quem ama brownie não pode deixar de provar o sabor duplo chocolate com kinder e brownie da Espírito Doces. Feito com brigadeiro cremosos de chocolate 50%, está disponível na versão de 150g por R$ 35 e na de 350g por R$ 65.

ESPÍRITO DOCE

ONDE: Maria Ortiz, Vitória

Maria Ortiz, Vitória VALORES: São sete opções de sabores disponíveis em 150g por R$ 35 ou 300g por R$ 65 | Trio de ovos de 150g sai por R$ 95

São sete opções de sabores disponíveis em 150g por R$ 35 ou 300g por R$ 65 | Trio de ovos de 150g sai por R$ 95 ENCOMENDAS: Pelo número (27) 3327-1402, até 1º/04 ou até quando durar o estoque

COELHÃO COM MINI COELHITOS

A páscoa da Chocolateria Brasil é outra que está caprichada. Para quem quer fugir do formato de ovo tradicional, que tal um coelhito recheado com outros mini coelhos? Esta opção sai por R$ 120.

CHOCOLATERIA BRASIL

ONDE: Praia do Canto, Vitória

Praia do Canto, Vitória VALORES: Os valores variam de R$ 130 a R$ 205 | Trio de ovos por R$ 162 | Ovos de Galinha por R$ 15 (unidade) ou R$ 95 (caixa com 6) | Mais opções no cardápio

Os valores variam de R$ 130 a R$ 205 | Trio de ovos por R$ 162 | Ovos de Galinha por R$ 15 (unidade) ou R$ 95 (caixa com 6) | Mais opções no cardápio ENCOMENDAS: Pelo número (27) 99800-1326

PARA SE SENTIR EM PARIS

Para quem for passar a Páscoa aqui no Espírito Santo, mas quiser se sentir em outro lugar, a dica é o ovo de crème brûleé da Ilha Pâtisserie. Dizem que a mordida te faz viajar direto para Paris. Cada unidade pode chegar a pesar 500g e sai por R$ 85.

ILHA PÂTISSERIE

ONDE: Vitória

Vitória VALORES: Ovos de R$ 80 a R$ 130 | Barras por R$ 30

Ovos de R$ 80 a R$ 130 | Barras por R$ 30 ENCOMENDAS: Pelo Goomer

SABOR DE INFÂNCIA

Se você busca por aquele sabor que já conheceu quando era criança em um chocolate artesanal, pode apostar no Ovo Kinder da Tati Brigadeiro Gourmet. São 430g por R$ 75 e vem acompanhado de um pote de vidro com recheio de Kinder.

TATI BRIGADEIRO GOURMET

ONDE: Itapuã, Vila Velha

Itapuã, Vila Velha VALORES: Os valores variam entre R$ 75 e R$ 79, com possibilidade de dupla de mini ovos por R$ 39 e R$ 43 | Ovos trufados por R$ 69 | Kit caça aos ovos por R$ 49,90 | Barras de chocolate por R$ 23

Os valores variam entre R$ 75 e R$ 79, com possibilidade de dupla de mini ovos por R$ 39 e R$ 43 | Ovos trufados por R$ 69 | Kit caça aos ovos por R$ 49,90 | Barras de chocolate por R$ 23 ENCOMENDAS: Pelo número 27 99691-0680 até quando durar o estoque

SABOR DE TORTA QUE VIROU OVO

Quer sentir o clássico gostinho da torta de Banoffee nesta páscoa? Dá uma olhada nessa opção da Alpino Cakes. Há duas opções de tamanho para você escolher a que preferir.

ALPINO CAKES

ONDE: Jardim Camburi, Vitória

Jardim Camburi, Vitória VALORES: Mini ovos recheados por R$ 15 | Ovo de 250g por R$ 55 e de 500g por R$ 95 | Duo de ovos por R$ 95 | São 8 opções de sabores

Mini ovos recheados por R$ 15 | Ovo de 250g por R$ 55 e de 500g por R$ 95 | Duo de ovos por R$ 95 | São 8 opções de sabores ENCOMENDAS: Pelo número 27 99783-2193

PÃO DE CÉU

Feito com chocolate 70%, doce de leite vegano e recheio de especiarias, o Ovo de Pão de Céu da Thais Góis Cozinha Especial voltou com tudo neste ano. E o melhor: sem lactose e sem glúten.

THAIS GÓIS COZINHA ESPECIAL

ONDE: Praia do Canto, Vitória

Praia do Canto, Vitória VALORES: De R$ 110 a R$ 150 | Há também a linha baby com caça aos ovinhos por R$ 100 | Mais informações no cardápio.

De R$ 110 a R$ 150 | Há também a linha baby com caça aos ovinhos por R$ 100 | Mais informações no cardápio. ENCOMENDAS: Pelo número 27 99816-1828 até o dia 02/04

MONTE SEU PRÓPRIO OVO

Quer algo mais personalizado? No cardápio das Di Maria's, você pode escolher o tamanho, a casca e a opção de recheio.

DI MARIA'S ATELIÊ

ONDE: Jardim Camburi, Vitória

Jardim Camburi, Vitória VALORES: 150 g por R$ 58 | 350 g por R$ 98 | Caixa com dois de 150 g por R$ 98

150 g por R$ 58 | 350 g por R$ 98 | Caixa com dois de 150 g por R$ 98 ENCOMENDAS: Pelo aplicativo da Goomer ou pelo número 27 99944-0695 até o dia 2/04

COM CHOCOLATE BRANCO

Casca branca, recheio cremoso de brigadeiro de coco e amêndoas e finalização com brigadeiros? Só no Ovo Rafaello da Ta Doce.

TA DOCE

ONDE: Vila Velha

VALORES: São 10 opções de sabores que variam de R$ 60 a R$ 70. Os pesos variam entre 400g e 500g. Há também opções de trio de mini ovos por R$ 65 e Kit Mini Confeiteiro por R$ 50

São 10 opções de sabores que variam de R$ 60 a R$ 70. Os pesos variam entre 400g e 500g. Há também opções de trio de mini ovos por R$ 65 e Kit Mini Confeiteiro por R$ 50 ENCOMENDAS: Pelo número 27 99868-9153 até o dia 2/04 ou até quando durar o estoque

OVO SALGADO

Esse aqui é para quem quer entrar no clima da páscoa mas quer fugir dos doces. Na Briella Cakes, você pode garantir o seu Empadovo de camarão com catupiry ou frango com catupiry.

BRIELLA CAKES

ONDE: Vila Velha

Vila Velha VALORES: São 8 opções de sabores doces (entre R$ 69,90 e R$ 94,90) e 2 opções salgadas (por R$ 59,90 e R$ 69,90) | O trio sai por R$ 74,90 | Kit mini confeiteiro por R$ 39,90 e Kit degustação por R$ 42,90 | Bentô cake coelhinho por R$ 49,90

São 8 opções de sabores doces (entre R$ 69,90 e R$ 94,90) e 2 opções salgadas (por R$ 59,90 e R$ 69,90) | O trio sai por R$ 74,90 | Kit mini confeiteiro por R$ 39,90 e Kit degustação por R$ 42,90 | Bentô cake coelhinho por R$ 49,90 ENCOMENDAS: Pelo número 27 99972-6577 até o dia 5/04 ou até atingirem o limite de produção

CAIXA DE COELHOS

Caso você queira presentear alguém, não pode deixar de olhar as opções da Lebela. Em sua primeira páscoa, as primas-irmãs trazem várias opções de coelhinhos para deixar seu feriado ainda mais especial. Se você prefere os ovos de chocolate, vale experimentar os de colher, que tem cerca de 350g e recheios de chocolate ao leite e morango, chocolate ao leite e brigadeiros ao leite e branco, red velvet ou creme brûlée.

LEBELA DOCES EXCLUSIVOS

ONDE: Vitória

Vitória VALORES: Caixa de bombons (6 unidades) por R$ 30 | Caixa de brigadeiros por R$ 30 | Ovos recheados de 250g por R$ 50 | Ovos de colher de 350g por R$ 70 | Caixa com ovo e quatro brigadeiros por R$ 85

Caixa de bombons (6 unidades) por R$ 30 | Caixa de brigadeiros por R$ 30 | Ovos recheados de 250g por R$ 50 | Ovos de colher de 350g por R$ 70 | Caixa com ovo e quatro brigadeiros por R$ 85 ENCOMENDAS: Pelo número 27 99921-2064 até dia 1º/04

OVO COM PUDIM

Se pudim já é bom sendo pudim, imagina em um ovo de Páscoa! O da Doce Nat é feito com casca de chocolate meio amargo, morangos frescos, ninho cremoso e é finalizado com o pudim de leite ninho — ele ainda vem acompanhado de um potinho com a calda que não pode faltar.

DOCE NAT

ONDE: Vila Velha

Vila Velha VALORES: Ovos de 650g por R$ 98 | Casca de Brownie por R$ 10 | Trio de ovos de 150g por R$ 98 | Kit confeiteiro por R$ 59 | Travessa família por R$ 50

Ovos de 650g por R$ 98 | Casca de Brownie por R$ 10 | Trio de ovos de 150g por R$ 98 | Kit confeiteiro por R$ 59 | Travessa família por R$ 50 ENCOMENDAS: Pelo número 27 99873-2976

BEM BRASILEIRO

Quer um ovo mais brasileiro do que um que leva Castanha de Caju? Então, pode já encomendar o da Mombee. O diferencial deles é um recheio equilibrado para te fazer sentir bem o sabor do chocolate.

MOMBEE

ONDE: Vitória

Vitória VALORES: Ovos de 270g por R$ 127 e de 370g por R$ 157 | Mini ovinhos por R$ 25

Ovos de 270g por R$ 127 e de 370g por R$ 157 | Mini ovinhos por R$ 25 ENCOMENDAS: Pelo número 27 99949-4332 até o dia 02/04

CHEIO DE DOCE

Quem é do time do "quanto mais doce, melhor" não pode deixar de provar a Surpresa do Coelho da O Granulado Chocolateria. Ideal para quem quer presentear uma criança ou só for "formiguinha" mesmo. Com 180g, o ovo sai a R$ 40.

O GRANULADO BRIGADERIA

ONDE: Serra

Serra VALORES: Ovos infantis por R$ 36 e R$ 40 | Quarteto de ovos (200g) por R$ 50 | Trio de ovos por (600g) por R$ 100 | Unidade (50g) por R$ 16 | Ovos por R$ 70 e R$ 80

Ovos infantis por R$ 36 e R$ 40 | Quarteto de ovos (200g) por R$ 50 | Trio de ovos por (600g) por R$ 100 | Unidade (50g) por R$ 16 | Ovos por R$ 70 e R$ 80 ENCOMENDAS: Pelo número 27 99233-4023

BOLO DE COELHO

Quem for mais fã de cenoura que o anfitrião do feriado e quiser uma sobremesa para compartilhar — ou decorar —, pode optar pelo bolo da Milena Almeida. Feito em formato de coelhinho, ele é finalizado com brigadeiros.

MILENA ALMEIDA

ONDE: Praia da Costa, Vila Velha

Praia da Costa, Vila Velha VALORES: Ovos entre R$ 95 e R$ 150 | Bolo de cenoura Coelhinho por R$ 85 | Ovos kids por R$ 85 e R$ 100 | Trio de ovos por R$ 100 | Opções para presentes entre R$ 10 e R$ 60 | Barras por R$ 25, R$ 28 e R$ 30

Ovos entre R$ 95 e R$ 150 | Bolo de cenoura Coelhinho por R$ 85 | Ovos kids por R$ 85 e R$ 100 | Trio de ovos por R$ 100 | Opções para presentes entre R$ 10 e R$ 60 | Barras por R$ 25, R$ 28 e R$ 30 ENCOMENDAS: Pelo número 27 99873-3053

COM MARSHMALLOW

Esse marshmallow aqui é para dar água na boca. Sabor inédito da Perry Confeitaria, ele é feito com ganache de chocolate belga ao leite, marshmallow e confeitos crocantes. Explosão de texturas para esta Páscoa!