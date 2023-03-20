Carnivoria: festival de churrasco volta a Vitória em abril

Festival Carnivoria volta a Vitória Crédito: MARCELO SOUZA

A galera que ama um churrasco vai poder se esbaldar em breve. O Carnivoria, um dos maiores festivais de churrasco do país, tem data para voltar ao Espírito Santo. Com entrada gratuita, ele está marcado acontecer entre os dias 15 e 23 de abril, dividido em dois finais de semana com feriado.

O evento acontecerá novamente no estacionamento do Shopping Vitória, sempre das 12h às 22h, com direito a 12 estações gastronômica. Vale lembrar que o Carnivoria prima pelo churrasco feito a céu aberto.

Serão mais de seis toneladas de carnes premium, cervejas artesanais, doces e pratos especiais para vegetarianos, além de shows de blues, country e folk no melhor estilo rock and roll (a programação completa será divulgada em breve) e um espaço exclusivo para as crianças se divertirem. A entrada é gratuita.

Bife ancho, costela de chão, salmão pranchado e texas brisket estão entre os 12 cortes especiais de carnes vermelha e branca assados em grelhas, tábuas de madeira e espetos no estacionamento do shopping center. Tudo preparado por chefs especializados nas melhores técnicas de churrasco dos Estados Unidos, Brasil, Argentina e Uruguai, em uma experiência gastronômica que abraça as particularidades, texturas e sabores dos países que possuem as melhores carnes do mundo.

Cerveja, legumes, acompanhamentos e sobremesas completam o cardápio do evento. Os pratos variam de R$ 35 a R$ 65. “Brincamos com as sensações e sentidos da Gastronomia de alta qualidade em um formato descontraído para que todos possam mergulhar no mundo do churrasco de várias partes do mundo”, explica o Chef Henrique Okuda, criador do evento e um dos principais nomes do churrasco do país.

Festival de churrasco Carnivoria será realizado no Shopping Vitória Crédito: Carnivoria/Divulgação

AULAS GRATUITAS

Quem quiser aprender a preparar o churrasco em casa, ainda pode esclarecer dúvidas, bater papo e aprender com as aulas-show gratuitas com grandes nomes da gastronomia nacional como Jimmy Ogro do programa Ana Maria Braga, Bruno Salomão do canal Cansei de ser Chef e Edd Campos, chef e apresentador do reality show Na Brasa.

“Tivemos nossa primeira edição do Carnivoria no ano passado. Foi um sucesso tão grande, que resolvemos trazer essa experiência mais uma vez para os capixabas”, convida Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.

*Com informações da assessoria do Shopping Vitória

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