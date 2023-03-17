Franguinho é o lanche mais pedido pelos capixabas no delivery

Franguinho acompanhado de batata frita e coxinha do Franguinho Crocoricó, em Vila Velha Crédito: Instagram/@crocorico_franguinho

O ano mal começou e o capixaba já elegeu o lanche favorito de 2023! Segundo o Ifood, o franguinho é o campeão de vendas em pedidos para entrega no Espírito Santo. Servido puro ou em uma porção com batata frita, para ser consumido sozinho ou com os amigos... não importa. É ele o preferido no ranking dos capixabas.

Os dados foram coletados pela plataforma durante os primeiros meses de 2023 e apontam que, dentre os mais de 1 milhão de pedidos mensais, o famoso franguinho fica à frente de massas, sobremesas, sucos e até mesmo frutos do mar (não deu de novo para a nossa moqueca)

"O franguinho frito é realmente um sucesso entre os capixabas. Desde que inauguramos aqui na Serra, no final de 2022, percebemos que as pessoas adoram consumir este tipo de alimento durante a semana e principalmente no final de semana, na presença de amigos e familiares", destaca Josimar Queiroz, proprietário do Chicken Town do Shopping Mestre Álvaro, na Serra.

A franquia tem mais duas unidades em Vila Velha. Como se pode ver, o franguinho virou um negócio bastante rentável a ponto de virar franchise e encontrado em diversas marcas. Mas sabemos que também tem os pequenos negócios ligados ao produto. Por sinal, estes tomam conta de muitas esquinas pelo Espírito Santo afora.

Dona de uma marca de porções de frango frito, Maria Tereza já trabalha com delivery de franguinho há 5 anos. O que começou como uma participação em um evento de um amigo virou um food truck que atende de 50 a 70 pedidos por dia. No cardápio do Mister Frango, há opções de porções só de frango, combos com batata frita, kit festa e até acompanhamentos, como bolinha de queijo, polenta e kieber.

Quanto ao ranking, Tereza destaca que o que faz o franguinho ocupar o 1º lugar é a praticidade do prato que combina com qualquer ocasião. Seja para assistir um filme em casal, receber os amigos em casa ou para uma confraternização no trabalho, um franguinho cai bem em todos os eventos.

"É um lanche que você compartilha. É a praticidade você não precisar de fazer nada, só abrir", disse.

Outro ponto importante para a Tereza é que o franguinho atende bem todos os paladares. "Atende desde criança até o idoso. Você pede o franguinho e o acompanhamento você pode escolher de acordo com o gosto de quem está presente. Eu tenho relatos de crianças que não comem carne vermelha, que tem mais dificuldade de alimentação, mas comem o nosso frango", acrescentou.

PARA QUANDO BATER A FOME

Tem dias que só um pedido em um aplicativo de entregas de comida consegue preencher o coração (e a barriga). Para te ajudar na hora que bater aquela indecisão de onde pedir, a equipe de 'HZ' separou uma lista com 12 indicações de restaurantes na Grande Vitória que são especialistas em delivery de franguinho. Confira:

1. MISTER FRANGO

ONDE: Vila Velha

Vila Velha VALORES: De R$ 34,90 a R$ 189,90

2. FRANGONITO

ONDE: Vitória

Vitória VALORES: Combos de R$ 46,90 a R$ 76,90

3. FRANGUINHO DA ONDA

ONDE: Vitória

Vitória VALORES: De R$ 30 a R$ 90

4. SPACE CHICKEN ONDE: Vila Velha

Vila Velha VALORES: Combos de R$ 39,99 a R$ 139,99

5. FRANGUINHO DO FRAJOLA

ONDE: Vila Velha

Vila Velha VALORES: Porções de R$ 35 a R$ 94

6. KAMMORO'S ONDE: Vila Velha

Vila Velha VALORES: Porções de R$ 19,99 a R$ 156,90

7. FRANGUINHO +

ONDE: SERRA

SERRA VALORES: De R$ 25 a R$ 85

8. FRANGUINHO CROCORICÓ

ONDE: Unidades em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Unidades em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica VALORES: De R$ 39,90 a R$ 59,90 - SÓ FRANCO. Combos com acompanhamentos chegam a R$ 84,90

9. FRANGUINHO NO BOX

ONDE: Vitória

Vitória VALORES: De R$ 40 a R$ 122

10. DESCONTRAÇÃO FRANGUINHO

ONDE: Vila Velha

Vila Velha VALORES: De R$ 29 a R$ 81

11. CHICKEN TOWN

ONDE: Na Serra (Shop. Mestre Álvaro) e Vila Velha (Boulevard VV e Itapuã)

Na Serra (Shop. Mestre Álvaro) e Vila Velha (Boulevard VV e Itapuã) VALORES: de R$ 19,90 (individual) a R$ 93,90 (6 pessoas) - SÓ FRANGO. Combos com acompanhamentos chegam a R$ 99,99

12. SR. FRANGUINHO

ONDE: Cariacica

Cariacica VALORES: de R$ 23 (250g) a R$ 65 (1,5 kg) - SÓ FRANGO. Porções com quatro acompanhamentos chegam a R$ 117