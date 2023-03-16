Caldo ou ensopado: capixabas e baianos fazem disputa na TV pela melhor moqueca

Uma enciclopédia gastronômica que reúne receitas, críticas de alimentos e artigos de pesquisa sobre pratos populares reacendeu uma velha rivalidade entre capixabas e baianos. Em um ranking publicado na semana passada, o TasteAtlas elegeu a moqueca capixaba como 31º melhor prato de frutos do mar do mundo, enquanto a moqueca baiana ficou à frente, no 19º lugar.
Aproveitando a hora do almoço, o programa ESTV 1ª edição, da TV Gazeta — afiliada da TV Globo no Espírito Santo — em parceria com a TV Bahia — afiliada da emissora carioca na terra da moqueca baiana — promoveu uma disputa bem humorada para saber qual é a melhor.
Durante o ao vivo, uma fala do repórter Dalton Soares surpreendeu até mesmo a apresentadora Rafaela Marquezini. O jornalista disse que, em Salvador, a moqueca capixaba é chamada de caldo ou ensopado. Segundo o repórter, o motivo é ao falar de moqueca na Bahia, eles logo remetem ao dendê, ingrediente utilizado apenas na versão nordestina do prato.
Ao lado da cozinheira Jô, Dalton falou mais do dendê e mostrou que a moqueca baiana já é visualmente diferente da capixaba: a cor do molho é alterada pelo azeite de dendê e pelo leite de coco.
Daqui de Vitória, a repórter Vanessa Calmon esteve ao lado do chef Juarez que defendeu que, na moqueca capixaba, menos é mais. Ou seja, com menos ingredientes, o que se destaca é gosto do peixe.
O chef encerrou sua participação dizendo que, apesar da brincadeira ao vivo, a comparação não é válida já que são pratos que têm o mesmo nome e receitas diferentes.
"As duas moquecas são muito boas, mas elas são muito diferentes. Enquanto a nossa valoriza o peixe, a baiana tem uma composição com a influência africana que leva o leite de coco, o pimentão, o azeite de dendê. Lá, eles valorizam mais o molho. O baiano, quando come a nossa moqueca, acha muito leve. Quando eu como a deles, acho muito pesada (...) Não dá para fazer essas comparações porque, na verdade, a semelhança é só no nome", disse o chef.
E você de casa é de qual time? Da galera que prefere comer a moqueca baiana, dos que preferem a moqueca capixaba ou a turma que devora o que estiver no prato?