'Tocou, Pocou' traz as músicas de Zé Renato, Batata Beats e mais artistas do ES

Estamos no meio do mês de março e os lançamentos musicais do Espírito Santo não param. Nesta semana, vamos conhecer os novos trabalhos de Zé Renato, Kayonavoz, Batata Beats e ZBRA. Confira abaixo:

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“QUANDO A NOITE VEM” - ZÉ RENATO

O nosso primeiro lançamento da semana é “Quando a noite vem”, novo álbum do cantor e compositor Zé Renato. Vindo de um álbum autoral (Bebedouro/2018) e projetos dedicados a Paulinho da Viola (“O Amor é um segredo”/2019) e Orlando Silva (“Orlando Mavioso”/2021), Zé Renato imprime agora a sua assinatura musical a um repertório de outros compositores. A atriz e diretora Patrícia Pillar assina a direção artística e divide a escolha das músicas, feita a quatro mãos com Zé.

“Uma boa parte deste disco está ligada à minha memória afetiva, da infância à adolescência. É desafiador cantar essas canções”, pontua Zé Renato. O novo álbum chega em clima de comemoração pelo Grammy de Melhor Álbum Pop Latino que Zé Renato recebeu por "Pasieros", gravado com o grupo Boca Livre e o artista panamenho Rubén Blades.

“KNVZ” - KAYONAVOZ

É com muito estilo e versos românticos que o capixaba Kayonavoz apresenta seu novo trabalho, intitulado “KNVZ”, com produção de Batata Beats. O cantor, conhecido pelas músicas “Preta”, “Casual” e “Musa do d´Ulé”, faz parte de uma nova geração da música no Espírito Santo que traz o R&B, pop e uma batida mais tropical nas canções.

"TARDE DEMAIS" - OFFVINCE, RENAN, KAYONAVOZ E ALANIS (PROD. BATATA BEATS)

Após o lançamento do álbum de Trap “SQUAD”, o produtor musical Batata Beats decidiu apostar em um lançamento leve e que fala sobre amor, com a proposta de abranger um público maior. “Tarde Demais” traz uma vibe bem tranquila e reflexiva para o ouvinte se identificar e relembrar de momentos vividos. A música, que leva as vozes de OffVince, Renan, Kayonavoz e Alanis, faz parte de um projeto de love songs da gravadora Rapnoscliv.

“Eu criei esse projeto no intuito de que qualquer pessoa possa escutar, desde os mais novos até os mais velhos. É uma música bem leve, bem gostosa... Falar de amor é algo simples e que todo mundo passa, por isso gera identificação. Para compor esse sonho, eu chamei esses quatro artistas que são amigos e também músicos de excelência aqui no Estado. Acredito que vai ser um divisor de águas na minha carreira”, contou o Batata.

“FÉRIAS EM DUBAI” - ZBRA FT. SESCHINI