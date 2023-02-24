“Tocou, Pocou” traz lançamentos de Brunão Fernandes a banda Comichão; ouça

Fevereiro está chegando ao fim, mas ainda dá para curtir muita música neste mês que foi de muita folia. O “Tocou, Pocou” desta semana traz muitas faixas com cara de hit, vamos apresentar os novos trabalhos de Lilian Lomeu, em “Na Beira Do Mar’’, JP Pires na música “Sheyk Pt2”, o novo EP de Brunão Fernandes, intitulado “Vou Curtir”, e ainda o remix “Ela Senta”, do grupo Comichão.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente.Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“NA BEIRA DO MAR’’ - LILIAN LOMEU

Nosso primeiro lançamento do “Tocou, Pocou” desta semana é “Na Beira Do Mar’’, da cantora Lilian Lomeu. Composta pela artista e pelos compositores Guilherme Madeira e Rodrigo Rabello, a faixa é a primeira do álbum de estreia da capixaba, que será lançado no segundo semestre de 2023. Lançada de forma independente, a canção foi gravada no Estúdio Mantra, em meados de janeiro

“A ideia principal desse trabalho, é valorizar nossas raízes, fazendo uma miscigenação de estilos (Axé e Congo), criando assim, uma identidade única para o trabalho da cantora. ‘Na Beira Do Mar’’ também traz um clipe lindíssimo, com cenas e imagens de lugares incríveis do nosso Estado. Além disso, o vídeo conta com a participação da banda de congo ‘Raizes da Barra’, da Barra do Jucu.

“SHEYK PT2” - JP PIRES

Diretamente de Guaçuí, Sul do Espírito Santo, o artista JP Pires apresenta seu novo lançamento chamado “Sheyk Pt2”. Na cena do rap desde 2007, o capixaba já integrou vários projetos de rua e fez parte de grupos coletivos, como o grupo COMMA Voz Ativa Rap. Produzindo seus trabalhos junto com sua esposa em um Home Studio, Pires aposta no rap consciente, que leva letras sem apologias ou palavras ofensivas. Suas músicas sempre trazem mensagens ou narram suas próprias experiências.

“VOU CURTIR” - BRUNÃO FERNANDES

Com seis músicas autorais, o artista Brunão Fernandes lança o EP “Vou Curtir”. No final do ano passado, o artista já havia apresentado alguns singles do novo projeto, sendo uma das canções em inglês, intitulada “You Are My Samba”. Para quem não se lembra, o músico esteve à frente do grupo Mais Astral por 20 anos, que contou quatro CDs gravados e músicas no Big Brother Brasil e Garagem do Faustão, da Rede Globo.

"Neste novo trabalho, venho mostrar novas músicas autorais e uma homenagem a minha cidade do coração, Vila Velha. Misturei alguns elementos eletrônicos e a guitarra junto com samba para dar um molho diferente, e ainda conta com uma música em inglês You Are My Samba. Espero que gostem e já está disponível em todas plataformas digitais”, contou Brunão para HZ.

“ELA SENTA” - BANDA COMICHÃO