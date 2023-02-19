"Tocou, Pocou" traz as músicas de Conteúdo Paralelo, Renan, Tati Azevedo e mais; ouça

O Carnaval já está chegando e, por isso, nada melhor do que conhecer algumas músicas para curtir essa época do ano. Do piseiro ao trap, o “Tocou, Pocou” traz os melhores lançamentos do Espírito Santo nesta semana. Vamos apresentar os trabalhos de Renan, em "Cicatriz", o novo EP do grupo Conteúdo Paralelo, intitulado "Motosserra Vol. I”, o piseiro “Jackline”, de Tati Azevedo, e ainda a faixa “Fogo”, de Kael, com participação de OffVince e Jhowlim.
Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023?
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EP “MOTOSSERRA VOL. I” - CONTEÚDO PARALELO
O “Tocou, Pocou” começa com o novo EP da banda Conteúdo Paralelo. Depois de lançar “Jardim Sem Cor”, o grupo de Serra Dourada, na Serra, apresenta o Vol. I do novo projeto. Abusando nos efeitos visuais, o trabalho conta com os vocais de MC Fredone e Renato Ren, e produção de Brau Beats. Disponível no YouTube, o projeto possui 18 minutos de muita música underground capixaba.
“FOGO” - KAEL FT. OFFVINCE & JHOWLIM
Nosso próximo lançamento é o videoclipe da faixa “Fogo”, dos capixabas Kael, OffVince e Jhowlim. Com participação da cantora Afari, as cenas do clipe foram gravadas dentro de um shopping e também durante um fim de tarde em Vitória. O clipe foi dirigido por NeonerFilms e Running Produções, e contou com a produção artística e stylist da Running Produções.
"Esse trabalho representou a evolução do que venho construindo em minha carreira, com minha equipe, e nas colaborações que venho realizando com os artistas da nossa cena underground do Estado. A faixa foi produzida em menos de quatro horas e no mesmo dia que conheci o OffVince", contou Kael.
“CICATRIZ” - RENAN
Podemos dizer que 2023 também começou com tudo para o artista Renan. Após seu enorme crescimento nas plataformas digitais no ano passado, no qual explorou diversos estilos musicais, o cantor chega com o single “Cicatriz”. Segundo o capixaba, o trap fala sobre relacionamentos, mas em um tom mais leve.
“‘Cicatriz’ foi um projeto muito bem arquitetado na minha cabeça. Eu queria trazer uma ideia que tivesse a ver com relacionamentos, mas, ao mesmo tempo, fosse algo tranquilo. A faixa é uma conversa e também um recado. Hoje em dia, as músicas viralizam ao falar de coisas sérias com um tom sarcástico”, contou Renan.
“JACKLINE” - TATI AZEVEDO
Já que estamos em ritmo de carnaval, vamos de muito piseiro com Tati Azevedo, em “Jackline”. Essa canção chiclete, que tem cara de hit, já possui um videoclipe bem humorado no YouTube. A gravação do vídeo aconteceu no bairro Barcelona, na Serra, e foi dirigida por Jessica Roberts.