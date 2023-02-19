"Tocou, Pocou" traz as músicas de Conteúdo Paralelo, Renan, Tati Azevedo e mais; ouça

O Carnaval já está chegando e, por isso, nada melhor do que conhecer algumas músicas para curtir essa época do ano. Do piseiro ao trap, o “Tocou, Pocou” traz os melhores lançamentos do Espírito Santo nesta semana. Vamos apresentar os trabalhos de Renan, em "Cicatriz", o novo EP do grupo Conteúdo Paralelo, intitulado "Motosserra Vol. I”, o piseiro “Jackline”, de Tati Azevedo, e ainda a faixa “Fogo”, de Kael, com participação de OffVince e Jhowlim.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.



EP “MOTOSSERRA VOL. I” - CONTEÚDO PARALELO

O “Tocou, Pocou” começa com o novo EP da banda Conteúdo Paralelo. Depois de lançar “Jardim Sem Cor”, o grupo de Serra Dourada, na Serra, apresenta o Vol. I do novo projeto. Abusando nos efeitos visuais, o trabalho conta com os vocais de MC Fredone e Renato Ren, e produção de Brau Beats. Disponível no YouTube, o projeto possui 18 minutos de muita música underground capixaba.

“FOGO” - KAEL FT. OFFVINCE & JHOWLIM

Nosso próximo lançamento é o videoclipe da faixa “Fogo”, dos capixabas Kael, OffVince e Jhowlim. Com participação da cantora Afari, as cenas do clipe foram gravadas dentro de um shopping e também durante um fim de tarde em Vitória. O clipe foi dirigido por NeonerFilms e Running Produções, e contou com a produção artística e stylist da Running Produções.

"Esse trabalho representou a evolução do que venho construindo em minha carreira, com minha equipe, e nas colaborações que venho realizando com os artistas da nossa cena underground do Estado. A faixa foi produzida em menos de quatro horas e no mesmo dia que conheci o OffVince", contou Kael.

“CICATRIZ” - RENAN

Podemos dizer que 2023 também começou com tudo para o artista Renan. Após seu enorme crescimento nas plataformas digitais no ano passado, no qual explorou diversos estilos musicais, o cantor chega com o single “Cicatriz”. Segundo o capixaba, o trap fala sobre relacionamentos, mas em um tom mais leve.

“‘Cicatriz’ foi um projeto muito bem arquitetado na minha cabeça. Eu queria trazer uma ideia que tivesse a ver com relacionamentos, mas, ao mesmo tempo, fosse algo tranquilo. A faixa é uma conversa e também um recado. Hoje em dia, as músicas viralizam ao falar de coisas sérias com um tom sarcástico”, contou Renan.

“JACKLINE” - TATI AZEVEDO