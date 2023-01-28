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"Tocou, Pocou" traz Glauco! feat. Alemão do Forró e Brunão Fernandes; veja destaques

Quadro musical de "HZ" ainda conta com novos trabalhos de Yuri Rocha e Willian Francis com Os Sentinelas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 28 de Janeiro de 2023 às 09:09

Mais um "Tocou, Pocou" na área repleto de lançamentos capixabas fresquinhos para curtir. Nesta semana, vamos do samba ao piseiro com "Se Acabou", uma parceria entre Glauco! e Alemão do Forró, o single "You are my samba", de Brunão Fernandes, o novo álbum do cantor Yuri Rocha, intitulado "O mais brabo do Espírito Santo", e "Pra ir longe", do artista Willian Francis e Os Sentinelas.

“SE ACABOU” - GLAUCO! E ALEMÃO DO FORRÓ 

O cantor Glauco! lança sua nova música, intitulada "Se Acabou", com participação do cantor Alemão do Forró. A canção é o primeiro lançamento de 2023 do capixaba. Após fazer parcerias com Rogerinho, na música "Fogo no parquinho", e com Matheus Fernandes, em "Kika no pai", chegou a vez de Glauco! juntar-se ao Rei do Forró Capixaba.
"Espero que todos curtam e se divirtam com a música. Estou muito feliz com essa parceria, pois gravar com Alemão já era um desejo antigo", disse Glauco!.

“YOU ARE MY SAMBA” - BRUNÃO FERNANDES

Nosso próximo lançamento é uma faixa em inglês. Intitulada “You Are My Samba”, a música é a nova aposta do capixaba Brunão Fernandes. A canção, que mistura o samba com diversos estilos musicais, como R&B, também já ganhou um videoclipe bem elegante. O cantor é natural de João Neiva, mas mora em Vila Velha há 40 anos. O artista ficou conhecido como vocalista do grupo Mais Astral, mas seguiu cantando suas músicas em carreira solo.

“O MAIS BRABO DO ESPÍRITO SANTO” - YURI ROCHA

O cantor Yuri Rocha, de 22 anos, chega no "Tocou, Pocou" com o seu novo álbum “O mais brabo do Espírito Santo”, que conta com 15 faixas, entre autorais e algumas regravações. Natural de Aracruz, Norte do Espírito Santo, o artista disse que o trabalho ganhou esse título devido ao seu bordão.
"O álbum leva esse nome, pelo fato do bordão 'O mais brabo do Espírito Santo' ser dito em todas as músicas. Por isso a galera pegou essa frase (risos). Tive a ideia de transformar o bordão no nome do álbum e agora veio essa oportunidade", disse o capixaba.

“IR LONGE” - WILLIAN FRANCIS, OS SENTINELAS

Finalizando o "Tocou, Pocou" desta semana, o primeiro videoclipe do EP "Pra ir longe", do artista Willian Francis e o Os Sentinelas. O EP será lançado em quatro etapas, sendo uma música por mês e com videoclipe. O videoclipe "Ir Longe" foi gravado na Serra, na Trilha das Três Marias, região do Mestre Álvaro. A faixa fala sobre a busca de ir além enquanto valorizamos a presença de quem se ama e também mantém o desejo de ter esse alguém ao lado. 

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