Seschini, Lemiske', Jéssica Marry e FREEDXM no "Tocou, Pocou" desta semana

O "Tocou, Pocou" continua tão quente quanto o verão 2023. Os lançamentos capixabas estão vindo com tudo nesta semana no quadro musical de "HZ". Vamos conhecer os novos trabalhos de Seschini, no single "De Nave", "Meus Planos", do artista Lemiske', "Mudanças de Plano", da cantora Jéssica Marry, e "Penso em Você", de FREEDXM.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

"DE NAVE" - SESCHINI

Novidade na área do rapper capixaba Pedro Seschini, na faixa "De Nave". Encaixando os versos com o flow underground e freestyle, o artista buscou exaltar o orgulho de ser brasileiro no refrão da música. Essa foi a primeira produção de Pedro em estúdio profissional, assinado pelo produtor Batata Beats. Para o cantor, esse trabalho é um divisor de águas em sua carreira.

"O motivo de lançar esse som agora é porque 2023 vai ser o ano que vai acontecer muita coisa. Temos mais de dez sons com feats de artistas que já tem seu nome na cena por todo Brasil", disse Seschini. O público do trap já o considera uma revelação da cena que tem tudo para crescer muito esse ano, principalmente por ser original em suas produções.

"MEUS PLANOS" - LEMISKE'

Ainda no rap, outro lançamento capixaba é "Meus Planos", do artista Lemiske'. O cantor de Alegre, Sul do Espírito Santo, fala sobre o poder da música e da arte em sua vida.

Disponível em todas as plataformas digitais, a faixa contou com produção musical e mixagem de Warlen Neto, masterização de W.I. no Café Estúdio, além de Lemiske', Ococha e Isa Deps nos vocais e Kassah na guitarra e no baixo.

"MUDANÇAS DE PLANO" - JÉSSICA MARRY

Diretamente de Viana, na Grande Vitória, Jéssica Marry, de 29 anos, lança "Mudanças de Plano", sua segunda música autoral após "Cheio de Conversa". Com vídeo em lyric no Youtube, a faixa vai compor seu EP de estreia, que contará com quatro músicas. Nas redes sociais, a capixaba é conhecida por fazer covers de grandes artistas, como Cássia Eller e Paralamas do Sucesso.

"Estou me encontrando ainda, quis trazer nesse EP algumas experiências em uma linguagem mais na brincadeira, na diversão. Fala sobre relacionamento, mas de uma forma mais leve e suave. Me considero bem reservada e, com a música, consigo me expressar melhor", destaca a cantora.

"PENSO EM VOCÊ" - FREEDXM

Seguindo o lançamento do seu último single "Ainda Sinto Sua Falta", o artista FREEDXM , de 25, investe em visual noturno para seu novo trabalho. A música "Penso em Você" chega às plataformas digitais com direito a videoclipe roteirizado e dirigido pelo próprio cantor, em colaboração com Vinicius Paes Dias.

O clipe conta com a participação da atriz Lorena Corrêa, e retrata de forma poética o dilema de um casal disfuncional que se mantém simultaneamente distante e próximo. A faixa utiliza elementos do Soul, R&B e Lo-fi.