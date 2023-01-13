Do samba ao rap, "Tocou, Pocou" traz novidades da música capixaba

Estamos na segunda semana de 2023 e o "Tocou, Pocou" não para de trazer novidades do cenário musical capixaba. Nesta edição, trazemos o samba, o rap, o jazz e o eletrônico para a nossa roda. São lançamentos de Vitor Carvalho, Conteúdo Paralelo, Batida Diferente e CellO. Confira.

VITOR CARVALHO - "DE SAMBA EM SAMBA"

Começamos esta edição com a canção "De Samba em Samba", lançamento de Vitor Carvalho. O compositor e advogado apostou no balanço do samba-rock para enaltecer o gênero na letra composta por ele, Bruno Duarte e Pedro Fonseca. A canção faz parte do “Projeto Batuca e Confia”, que deve receber novas canções em breve. "Orgulhosamente apresento a vocês a música 'De samba em samba' de minha autoria com Pedro Fonseca e Bruno Duarte letra e melodia num enredo envolvente e cheio de balanço", anuncia o músico nas redes sociais.

CONTEÚDO PARALELO - "MOTOSSERRA"

A turma do Conteúdo Paralelo inicia 2023 com o single "Motosserra". A faixa também dá nome ao próximo EP do trio, que será lançado em breve. O trio continua trabalhando com o que chamam de rap experimental, em que misturam versos com batidas psicodélicas. Na letra de "Motosserra", o trio critica o desmatamento, a industrialização e o capitalismo. Confira.

BATIDA DIFERENTE - "PRO RAPHA"

O coletivo musical Batida Diferente lança a música "Pro Rapha". Especializado na fusão de jazz e música brasileira, o coletivo convidou para a gravação os estudantes selecionados em residência artística. Composta pelo trompetista Ailton Jr., a canção se trata de um samba-jazz abrilhantado por instrumentos de sopro, cordas e percussão. Ele relata que a compôs em homenagem ao seu afilhado Raphael. “Foi a minha principal inspiração, juntamente com a vontade de desenvolver um projeto autoral e a influência do maestro Gilson Peranzzetta, a quem admiro pela musicalidade e construção de harmonias”, revela.

CELLO - "YOUR BODY"