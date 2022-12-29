De DJ Bero a Mari Chamon: os últimos lançamentos do "Tocou, Pocou" em 2022

Estamos chegando ao último “Tocou, Pocou” do ano. E para começar 2023 com o pé direito, ainda dá tempo de conferir as últimas novidades antes de pular as sete ondinhas. Do funk ao reggae, os lançamentos da semana vieram quentes para finalizar 2022 com chave de ouro. Por aqui, os novos trabalhos do DJ Bero Costa, da cantora Mari Chamon, do artista Arthur Navarro e do rapper JP Pires fecham o ano repleto de lançamentos capixabas.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou" em 2023? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

PODCAST 004 - DJ BERO COSTA

Bernardo Costa, mais conhecido como Bero Costa, é um dos DJs mais cobiçados na atualidade no Espírito Santo. Aos 34 anos, o capixaba lançou seu novo podcast de número quatro. Com muito mais músicas exclusivas, sendo quatro autorais e uma identidade diferente, o “Podcast 004” veio ao mundo com 22 minutos de muito funk “027”. Sobre o novo trabalho, Bero contou para HZ que pretende alcançar novos lugares com sua música.

“Apesar do podcast ter saído em dezembro, ele não é para fechar 2022, mas sim para abrir 2023 com o pé direito. É uma virada de chave para uma nova fase, onde vou apostar mais em músicas autorais. No total, o trabalho demorou 45 dias para ser produzido e contou com diversas colaborações como Koreia, Isaque Gomes, Cariello, Fb de Niterói e Beleite. Espero que esse podcast faça as minhas músicas estourarem a nível nacional”, disse Bero.



“AUÊ (GOOD VIBES)” - MARI CHAMON

Mudando de ritmo, nosso próximo lançamento é a música “Auê (Good Vibes)”, da cantora Mari Chamon. A canção mistura reggae e bossa. Esta é a segunda composição do novo trabalho da artista capixaba, que lançou “Tudo O Amor Pode Curar” em novembro. A artista, que nasceu longe do mar, hoje tem os pés fincados na areia e se encontrou no reggae.

“'Auê' nasceu como uma bossinha, e, recentemente, ganhou um refrão em reggae e o título ‘good vibes’. É a cara do verão. Quero ver o reggae crescer e mais e mais artistas mulheres sendo reconhecidas. Temos muito talento espalhado pelo Brasil, e espero contribuir. Estou estudando e trabalhando para isso”, revela Mari.

“À FLOR DA TERRA” - ARTHUR NAVARRO

O compositor, multi-instrumentista e produtor Arthur Navarro apresenta o álbum “À Flor da Terra”, inspirado na profunda conexão entre o cantor e a natureza. Contendo 10 faixas, a obra foi composta em 2020, época do auge da pandemia da Covid-19, quando o artista viveu em meio às montanhas do Patrimônio da Penha, vila mágica na região do Caparaó capixaba.

"Nesse período (pandêmico), foi possível a tantos a percepção de que a arte tem o potencial de nos resgatar e conectar, ainda que distantes, com a natureza. Foi fundamental para o resgate dessa conexão da humanidade com o meio ambiente", descreve.

O disco evoca a ancestralidade em busca de conexões na diversidade contemporânea. Suas influências são os sopros das flautas indígenas, a psicodelia brasileira, os tambores de congo e o rastelar rítmico hipnotizante e dançante da casaca, além de ser composto também por instrumentos elétricos como guitarra, baixo, sintetizadores e samples/colagens de instrumentos.

“A VIAGEM” - JP PIRES

A gente encerra o ano de 2022 do “Tocou, Pocou” com a música “A Viagem”, do rapper JP Pires. A faixa também conta com um clipe gravado junto com sua esposa, Gislene Pires, que inclusive fez alguns “takes”. Segundo o artista de Guaçuí, Sul do Espírito Santo, a canção fala sobre situações, momentos, emoções, pensamentos e autoconhecimento sobre ele mesmo.

"'A Viagem' retrata um resumo sobre meus pensamentos, minhas conquistas como artista e minhas vitórias pessoais no meu interior junto às pessoas que quero estar por perto”, declarou o rapper, que inclusive já integrou vários projetos de rua e fez parte de grupos coletivos, como o COMMA e Voz Ativa Rap, ambos de Guaçuí.