Douglas Lopes, Vk Mac, Projeto Feijoada e mais no “Tocou, Pocou”

Da MPB à música eletrônica, o “Tocou, Pocou” desta semana apresenta diversos estilos musicais produzidos por capixabas. Entre as novidades da semana estão lançamentos de Douglas Lopes, Projeto Feijoada, Vk Mac e Wota. Confira abaixo.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“VEM VOAR” - DOUGLAS LOPES

Para celebrar a carreira artística, o cantor e compositor Douglas Lopes lança a canção “Vem Voar”. A faixa é um convite para ser trilha sonora de um pôr-do-sol de verão. Segundo o capixaba, o single é um reflexo de sua atual fase, mais reconectada consigo e com tudo que permeia uma vida simples em uma região litorânea. “Hoje eu acordei energizado com a força do vento que vem do mar”, diz trecho da canção que explicita isso.

O compositor de MPB admite ter sido influenciado pela obra de Dorival Caymmi, que representa muito essa relação do homem com o mar. Projetando seus próximos passos, o artista revela que no próximo ano, além de seguir com os shows de sua turnê “A Fogueira”, pretende lançar projetos relevantes envolvendo, inclusive, parcerias com outros artistas nacionalmente conhecidos.

“Estou muito feliz com o que realizamos neste ano. Já estamos com 2023 na cabeça para continuarmos voando junto com o público”, celebra o cantor que já ultrapassou a marca de 1 milhão de plays e visualizações nas plataformas digitais.

Douglas Lopes lança a canção “Vem Voar” no Tocou, Pocou Crédito: Mateus Tavares

“GELADEIRA” - GRUPO PROJETO FEIJOADA

Tem algum pagodeiro de plantão aqui? O "Tocou, Pocou" traz o novo lançamento do Grupo Projeto Feijoada, chamado “Geladeira”. O clipe da nova faixa de trabalho se passa em um fim de tarde no alto de um mirante, reunindo os amigos em prol da boa música. A letra, bem humorada, remete uma pessoa que é “deixada na geladeira” quando é trocada por outra. Bora conferir esse som capixaba que veio com tudo nas plataformas digitais.

“DESCE & PARA UM POUCO” - VK MAC

Aos 23 anos, Vk Mac apresenta seu novo trabalho intitulado “Desce e Para um Pouco”, com participação de Mãolee. O artista segue a proposta de fortalecer e somar à produção artística local, apesar da grande ascensão no cenário nacional em 2020, com inúmeros lançamentos solos, colaborativos e feats que atingiram milhões de views e streams. Em setembro, o rapper lançou o single “Carro Automático”.

"MY NECK MY BACK" (LICK IT) - WOTA, ELLY C

O DJ e produtor capixaba Wota chega ao “Tocou, Pocou” nesta semana com um remix da música “My Neck, My Back (Lick It)”, de 2001 , lançada na época pela cantora Khia. O remix, que tem parceria de Elly C, já está disponível nas plataformas digitais e promete agitar as pistas de dança de todo o Brasil. Com uma pegada eletrônica, o artista revela que esse projeto também traz influências do rap americano.