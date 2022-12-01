De Silva a Alinne Garruth, veja os lançamentos capixabas do Tocou, Pocou

De Norte a Sul do Espírito Santo, a produção musical capixaba segue sendo referência em diversos estilos e gêneros. Nesta semana, o “Tocou, Pocou” traz os lançamentos de Silva, Alinne Garruth, Cardoso e da banda Atonato.

“FAROL DAS ESTRELAS” - SILVA

Começamos o “Tocou, Pocou” desta semana com uma surpresa boa. O cantor Silva disponibilizou em todas as plataformas digitais, nesta quinta-feira (1), a faixa “Farol das Estrelas”, de Altay Veloso e famosa na voz de Belo. A canção integra o projeto ‘Bloco do Silva’, que reúne sucessos do início dos anos 1990. Em clima carnavalesco, o Bloco atrai milhares de foliões por todo o Brasil, sempre recheado de convidados especiais como Carlinhos Brown, Tatau e Elba Ramalho.

“MEUS PARABÉNS ATRASADO” - ALINNE GARRUTH

Pode apertar o play no novo single da artista Alinne Garruth. A faixa “Meus parabéns atrasado” marca uma nova fase no trabalho da cantora capixaba. Segundo ela, a música busca refrescar o pop brasileiro para o verão, com um beat tropical que conta a história de uma jovem esquecida. Feminino, dramático e cômico, esse é o primeiro lançamento de uma sequência que culminará seu álbum de estúdio no ano que vem.

"Meus Parabéns Atrasado é sobre aquela pessoa que sempre tem mais o que fazer e acaba se embolando nos próprios compromissos. Carrega consigo aquelas desculpas clássicas na manga: sem tempo, sem grana, cansada. Não é por mal, ela só é enrolada mesmo (risos)”, contou Alinne.

EP "10 E FAIXA" - CARDOSO

Morador da Serra, o rapper Cardoso, lança seu novo EP chamado “10 e Faixa”, produzido pela produtora SoundHill. Com quatro faixas, o trabalho faz alusão a um apelido dado quando uma pessoa é boa naquilo que se remete a fazer. Nesse caso, ela é chamada de “10 e faixa”.

“‘10 e Faixa’ traz em forma de música tanto a minha vivência quanto a dos meus amigos de estúdio, Davi do Sb e DG do Estrela. Acima de qualquer dificuldade, mantivemos nosso foco e calmaria em meio a correria. A primeira faixa ‘Sem Stress’ foi no beat de um parceiro antigo chamado Stiff. Esse instrumental deu a ‘cara’ do EP e me trouxe as ideias que eu precisava naquele momento para escrever o restante dos sons”, revelou o artista.

EP “ÁTIMO DE ARDOR” - BANDA ATONATO

A banda capixaba Atonato apresenta três novos singles: “Entre Paredes”, “A Dor” e “Ia”, por meio do EP denominado Átimo de Ardor. As letras das canções falam sobre temas que permeiam os relacionamentos interpessoais, pautados em decepções e superações, bem como reflexões sobre comportamentos sociais.