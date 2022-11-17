Seschini, Renan, Mari Chamon e Shoy estão no “Tocou, Pocou"; confira

Pode abrir o seu aplicativo de música favorito porque o “Tocou, Poou” está vindo com tudo nesta semana. Ao som de Seschini, Mari Chamon, Shoy feat. Alee, e Renan, o quadro musical do HZ vai do trap ao pop. Tem lançamento que foi, inclusive, gravado em Londres, na Inglaterra. Não importa em qual lugar do mundo seja, o importante é ser capixaba.

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"DAQUELE JEITO" - SESCHINI

Diretamente da Inglaterra, o capixaba Pedro Seschini lança a música "Daquele Jeito", em parceria com o artista Martelin. O clipe, gravado nas redondezas do Estádio de Wembley, na Inglaterra, traz a identidade brasileira em rimas inspiradas no ritmo drill e funk, o instrumental contém viradas no beat, sendo um ritmo em crescimento na atualidade.

“Com uma energia vibrante e animadora, a faixa ‘Daquele Jeito’ simboliza a força de vontade de um artista para conquistar o seu sonho independente, entre os caminhos e vivências que a busca contínua pelo progresso trazem. Ter foco e persistência é a mensagem trazida no som. O videoclipe retrata o caminho escolhido por nós, que é viver do próprio som, mesmo que não tenha acontecido da noite para o dia”, disse o artista.

O rapper em ascensão vem trazendo uma sequências de lançamentos no de 2022 e promete muito para o ano de 2023. O Espírito Santo vem sendo muito bem representado pelo artista de origem capixaba, no qual tem as produções assinadas pelo Batata Beats, da Rapnoscliv, gravadora independente da Serra.

“PROVAR O CÉU” - RENAN

O ano de 2022 veio quente para o artista Renan Burlamaqui. Depois dos lançamentos das músicas “Profissional”, “Savana”, “Rock Star” e “Dracomarrom”, chegou a vez da faixa “Provar o Céu” chegar ao mundo. Segundo o cantor, a canção, produzida por Batata Beats, conta a história de um romance na vida de um artista.



"'Provar O Céu' é a música na qual eu quis quebrar qualquer expectativa do que eu vou lançar. Gosto de pegar vários estilos musicais e misturá-los, justamente para explorar novas ideias. O som tem essa pegada mais descontraída e ousada, falando de um romance na vida de um artista. O beat foi feito pelo Batata e a gente quis trazer essa camada melódica para conectar com o ouvinte e realmente criar um clima no instrumental do som. Preparei um lyric vídeo no YouTube com a capa da música, que foi uma referência ao som do Drake, em 'Hold On We're Going Home'", disse.

“TUDO O AMOR PODE CURAR” - MARI CHAMON

Aposta no pop reggae, a cantora e compositora Mari Chamon está lançando uma música por mês entre novembro deste ano e janeiro de 2023, para fechar mais um ano de carreira. Nesta semana, o “Tocou, Pocou” traz o primeiro single do projeto da artista capixaba, intitulado “Tudo O Amor Pode Curar”. A faixa é um reggae acústico romântico e fala sobre seguir em frente após um término, com positividade.

“Sou apaixonada pelo reggae. Escuto muito Bob Marley, Groundation, Dezarie, SOJA, e artistas brasileiros como Natiruts, Planta & Raiz, Ponto de Equilíbrio e Via-Jah. Amo essa mistura. Existe muito amor dentro de todos nós. Com ele, fé e terapia, somos capazes de curar feridas e virar a página sem rancor e apegos ao passado”, comenta com bom-humor a cantora, que acrescenta: “Se apegue apenas ao amor próprio, o resto não se cobra de ninguém”, aconselha Mari.

Após uma breve pausa nos lançamentos musicais, Mari Chamon voltou a frequentar o estúdio há alguns meses, e se prepara para os próximos passos em sua carreira. “Ser artista independente requer dedicação em dobro. Se você não correr atrás, ninguém fará por você. Esse ano foi importante para eu me organizar melhor, estudar marketing, music business, e definir bem o que quero daqui para frente”, conta Mari, revelando em primeira mão os nomes dos próximos singles: “Auê (Good Vibes)”, com lançamento em dezembro, e “Fica”, em janeiro.

“R10” - SHOY FEAT. ALEE

Outra novidade no “Tocou, Pocou” desta semana é a música “R10”, do capixaba Shoy com participação do artista Alee. Com beat de Chief e clipe dirigido por Tpires, o single chega pela UCLÃ, gravadora referência do trap nacional com mais de 420 milhões de views no YouTube. Conforme os compositores, “R10” traz pensamento de dois jovem negros sem perspectiva.

“Ideia reta, eu fiz essa no meu pior momento, quando eu menos esperava, agora é com vocês. Espero que sintam uma parada de verdade”, afirma o capixaba que, no primeiro single, “Acima da Média“, bateu mais de três milhões de streamings. Em junho de 2022, lançou seu primeiro álbum, “Rico Bem Novin”. Com oito faixas, o trabalho traz participações de Duzz e Sobs. Shoy tem mais de 275 mil ouvintes mensais no Spotify.