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Música do ES

De Akilla à banda Overphone, os lançamentos capixabas no Tocou, Pocou

HZ também traz os trabalhos de Davi do SB, com participação de Cardoso, e May Santos; ouça as músicas completas aqui
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 11:08

Artistas capixabas estão sempre inovando e elevando a qualidade da música local. Não é à toa que, semanalmente, novos sons surgem na cena e passam pelo “Tocou, Pocou”. Nesta edição, vamos conferir os trabalhos de Akilla, da banda Overphone, de Davi do SB, com participação de Cardoso, e May Santos.

“SEM VOCÊ” - OVERPHONE

O “Tocou, Pocou” desta semana começa com novidade da banda capixaba Overphone na música "Sem você". A canção do grupo formado por Kaique Sales (guitarra), Laass (vocal) e Leo Carvalho (baixo) fala sobre o sentimento de nostalgia e das coisas boas que a vida nos traz de volta. “A canção foi composta em 2019 com uma energia de total união da banda, graças à volta do nosso vocalista Ary”, comentou o guitarrista. Em agosto de 2022, a Overphone lançou seu primeiro single, "Saudade", alcançando mais de 6 mil streams.

“FORBES” - AKILLA

Após seu último lançamento, chamado “Jogo do Bicho”, o artista capixaba Akilla anuncia sua primeira faixa do tão esperado disco “Onipresente”. A canção “Forbes” abre o álbum de estreia do cantor, que contará com participações de grandes nomes do rap nacional, como Yunk Vino, Rod3030 e Sain. A música, produzida por Tibery, fala do desejo do rapper em estar nas capas de revistas, outdoor e telas de TV.
"O projeto traz a onipresença que a música pode levar o artista. Ao mesmo tempo que ele está nos seus ouvidos, também pode estar nos seus olhos, nas estampas de suas roupas, nas telas de celulares e na sua mente”, ressaltou sobre a concepção do disco.

"PUTO" - DAVI DO SB FEAT. CARDOSO

Moradores da Serra, os músicos Davi do SB, de 21 anos, e Cardoso, de 23, se uniram na faixa “Puto”. Disponível nas plataformas digitais, a letra traz o conceito “ostentação”, bastante presente no mundo do rap e trap. O clipe foi produzido pelas produtoras SandHill e Big Z Filmes, e conta com imagens em um condomínio de luxo no bairro Feu Rosa, na Serra.
“A música é um trap que fala sobre a vida de festas. O clipe possui uma estética de luxo com itens e acessórios de alto valor. Escrevemos essa música em um dia, acredito que ela vai dar muito certo. Nosso sonho é chegar no mesmo patamar que as nossas referências, como Orochi e Filipe Ret. Faz sete anos que eu faço rap, quero fazer uma multidão reconhecer a nossa música”, ressaltou Cardoso.

“VOCÊ TÁ CANCELADO” - MAY SANTOS

A artista May Santos, de 25 anos, entrou com tudo no mundo do piseiro. A faixa “Você Tá Cancelado” é a primeira canção do gênero lançada pela capixaba de Feu Rosa, na Serra. A cantora contou para HZ que a letra foi escrita baseada em um fato de sua vida. “A história em si aconteceu comigo na academia, quando um boy estava falando de mim e eu fingi que não estava escutando. E para encaixar na música, eu também dei uma adaptada (risos)”, ressaltou.

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