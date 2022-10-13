De Alemão do Forró a Vinícius Vianna, as novidades do “Tocou, Pocou”

Certamente, o “Tocou, Pocou” é um dos quadros musicais mais ecléticos do Espírito Santo. Nesta semana, vamos circular do pop ao forró com muitas novidades da cena capixaba. Então, aumente o som, porque vamos ter Alemão do Forró, Arthur Bigby, Yuri Rocha e Vinícius Viana. Confira abaixo as canções.

“GUARDE SEU AMOR” - ALEMÃO DO FORRÓ

"~ S2 ~" - ARTHUR BIGBY

Outra novidade no “Tocou, Pocou” é o novo EP do artista Arthur Bigby, de 20 anos. Com cinco faixas, o novo trabalho do cantor chamado "~ S2 ~" traz cinco canções em português e inglês. Há dois anos no meio musical, o capixaba contou para HZ que começou a transformar suas composições em batidas instrumentais com a ajuda de programas de computador e aplicativos de celular. Sobre o novo trabalho, Bigby disse que esse é o EP mais vulnerável e sentimental de sua carreira.

“O EP narra progressivamente a transformação do amor em dor. Provavelmente, eu fiquei inspirado por uma série de desilusões amorosas até decidir, de fato, me arriscar a falar sobre elas em minhas músicas. Acredito que esse seja o projeto que os ouvintes mais vão se identificar, visto que além do EP trazer batidas e instrumentais mais relaxantes, também dialoga com sentimentos que já passaram pela cabeça de muita gente”, ressaltou o artista que sonha em lançar seu primeiro álbum em 2023.

“DEDO NA TOMADA” - VINÍCIUS VIANA

Nos preparativos do lançamento do seu primeiro EP, o cantor e compositor capixaba Vinícius Viana, de 24 anos, lançou nesta terça-feira (11), o single “Dedo na Tomada”. Produzida por Dan Abranches, na InfiltraRec, a faixa narra as emoções de um amor colorido, alegre, mas ainda assim leve. Com batidas pop, guitarras e sintetizadores, a música conta com elementos de canções populares e inspirações nos hits do início dos anos 2000.

“Música para mim é algo muito pessoal. Desde sempre escrever foi a minha válvula de escape. Nessa faixa, eu queria contar sobre as minhas experiências recentes em redescobrir alguns sentimentos que já andava desacreditado. Por isso, eu precisava que ela fosse uma música para cima, animada e gostosa de se ouvir”, destaca Viana.

“Dedo na Tomada” é o sexto lançamento de Vinicius Viana nas plataformas digitais e o segundo single do EP “Tudo começa com uma despedida”, que será lançado no final do ano. O trabalho ainda conta com a faixa “Velho aos 23”, divulgada em setembro. O cantor também traz na bagagem a canção "Insolação'', lançada em 2019.

“PARTIU ROLÊ” - YURI ROCHA

O cantor Yuri Rocha, de 22 anos, chega no "Tocou, Pocou" com o melhor do piseiro no single “Partiu Rolê”. Natural de Aracruz, Norte do Espírito Santo, o artista disse que escreveu a música no início do ano, mas decidiu lançar apenas agora.

“A música ‘Partiu Rolê’ fala sobre uma noite de curtição. É quando a gente sai naquele dia falando: ‘Hoje eu vou tomar umas e curtir com a galera, fazer amizades, dançar muito e por aí vai’. É uma música bem dançante no estilo piseiro. A galera capixaba tem abraçado demais esse gênero. As pessoas estão até me chamando de 'Rei do Piseiro Capixaba' (risos). Fico muito feliz com tudo isso”, conta Yuri.