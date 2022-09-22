"Tocou, Pocou" traz as músicas de Dan Abranches, Gastação Infinita e mais

Mistura de indie com MPB, samba lo-fi e a junção do reggae, rock, blues e pop. O “Tocou, Pocou” chega forte nesta semana com as principais novidades dos artistas capixabas. Por aqui, vamos conhecer os novos trabalhos de Gastação Infinita, Dan Abranches com Gabriela Brown, Alley e banda Terral. Os singles desta semana trazem um pouco de cada estilo musical para adicionar na playlist e escutar em qualquer momento.

"CHAVE DO PORTÃO" - GASTAÇÃO INFINITA

A primeira novidade do “Tocou, Pocou” é a música "Chave do Portão", da banda Gastação Infinita. Disponível em todas as plataformas de streaming, a faixa traz uma mistura de Indie com Nova MPB. A banda, que surgiu em 2018, em Itaquari (Cariacica), é formada por Pedro Otávio de Lima Grassi (teclado), Mateus Pimentel Tavares (bateria e vocal), Hecthor Murilo (baixo), Ivan Zilocchi Batista (guitarra e vocal), Iago Tartaglia Nunes e Brito (guitarra e vocal). Segundo o guitarrista, a letra fala sobre uma frustração.

"'Chave do Portão' traz na letra a frustração de um jovem com a quebra de expectativa nas relações interpessoais. As guitarras com efeito se misturam com os ritmos brasileiros e contemporâneos, criando uma mistura estranha e ao mesmo tempo chiclete", ressaltou Iago Tartaglia.

“NÓ” - DAN ABRANCHES E GABRIELA BROWN

Construindo seu novo EP, "Flor de Laranjeira", Dan Abranches apresenta o videoclipe da música “Nó” com participação da capixaba Gabriela Brown. A canção fala sobre uma desilusão amorosa com um tom debochado, onde uma das partes não demonstra o interesse de forma recíproca, mostrando idas de vindas de alguém que sabe que não recebe o mesmo, mas fica esperando para ver o que vai acontecer. Segundo o artista, a faixa é um samba lo-fi de clima descontraído, apesar do conteúdo da letra.

"'Nó' é uma música descontraída, mesmo falando de um amor não retribuído. Sempre enxerguei como uma música divertida e leve. Desse modo, escolhi na produção um arranjo que conversasse com isso. Visualmente é uma música mais solar e o clipe vem representando isso muito bem através da escolha de cores e cenários. Estou muito feliz com o resultado”, ressaltou Dan.

"OLHOS VERMELHOS" - TERRAL

Passando pela primeira vez no “Tocou, Pocou”, a banda capixaba Terral apresenta o single "Olhos Vermelhos". Disponível em todas as plataformas digitais, a música traz, em tom ácido, as esferas superiores de liderança do país. Com uma pegada reggae, rock, blues e pop, a faixa faz uma reflexão sobre os problemas sociais vivenciados há muitos anos pelo povo brasileiro.

"GASOLINA" - ALLEY

O “Tocou, Pocou” desta semana encerra com o cantor Alley, de 23 anos, na música "Gasolina". Nascido na Zona Norte do Rio de Janeiro, mas residindo em Vitória há anos, o artista já se considera capixaba de coração. De acordo com ele, suas letras e projetos trazem um pouco da sua essência, vivência e sentimento gerado por elas. “Acredito que dessa forma as pessoas podem se identificar com o meu trabalho. Assim, tudo ganha seu real valor, desde um som para compor uma vibe à um som que conta uma história”, frisou.