Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • "Tocou, Pocou": novas músicas de Os Brunos, Josa, Marcos Bifão e mais
Variedade musical capixaba

"Tocou, Pocou": novas músicas de Os Brunos, Josa, Marcos Bifão e mais

Do pagode ao rap, quadro do HZ traz os lançamentos do cenário musical capixaba, que ainda conta com Bad Feels Club e SJ feat. DAFRAUDX; ouça
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 14:55

Setembro já começou com muita música local. E no primeiro “Tocou, Pocou” do mês, vamos conhecer um pouco mais dos trabalhos dos capixabas Marcos Bifão, da banda Bad Feels Club, do artista SJ com DAFRAUDX, do cantor Josa e dos irmãos Os Brunos. Prepara o fone de ouvido e vem curtir.

“011” - MARCOS BIFÃO

O artista Marcos Bifão está lançando seu primeiro EP, "Verdade", com cinco músicas autorais. O projeto, que está sendo lançado aos poucos em forma de singles, já conta com a canção “Minha Luz” e “011” - novidade da semana. Capixaba de Vila Velha, o cantor de 42 anos já passou por várias bandas locais, como Fulano de tal, Bloco breque, Orquestra Urbana de Vitória, Luau do Casa Nova e Som de Fogueira. Além disso, o músico ainda carrega na bagagem uma temporada na Europa de dez anos, passando por Portugal, Espanha, Itália, Holanda, Alemanha e Polônia.

“SER DE LUA” - BAD FEELS CLUB

“Ser de lua” é a primeira canção em português da banda Bad Feels Club, formada por Enzo Salviato (Voz), Guilherme Cavassa (Guitarra), Danilo Galdino (Guitarra), Vinicius Carvalho (Baixo) e Laio Masruha (Bateria). Criada em paralelo à produção de Badland (EP de estréia da banda), a música, que possui produção assinada por Lucas Silveira, foi feita à distância. Apesar de ter sido gravada e produzida recentemente, a canção foi composta pelo vocalista Enzo em meados de 2016.
Com a intenção de ser uma banda cover de emo e pop-punk no início, o grupo descobriu a potência criativa de suas composições, deixando de interpretar canções de outros artistas para dar prioridade às suas próprias canções. Em 2021, eles lançaram o single “Cinnamon”, que abriu alas para o EP Badland (2022), primeiro compacto da banda.

“VINTE VINTE DOIS” - SJ FEAT DAFRAUDX

“Vinte vinte dois” é o terceiro single do artista SJ, que dessa vez conta com a participação de DAFRAUDX. A faixa conta com um instrumental nostálgico em contraste com uma batida agressiva e seca. A dualidade também é vista na letra, na qual SJ fala de um amor que ainda não aconteceu. Em contrapartida, DAFRAUDX lamenta um amor que já acabou. O clipe foi dirigido por Jhoatan Siqueira e produção musical assinada por Gabriel Tosi.

"POR SUA CAUSA" - JOSA

O cantor Josa, finalista da primeira edição do Palco Litoral, promovido pela Rede Gazeta em 2020, lançou a música "Por Sua Causa", de autoria própria. Já disponível em todas as plataformas digitais, a canção traz uma pegada mais acústica no estilo voz e violão, com uma letra romântica. Para ele, cantar é poder transmitir às pessoas as sensações que as canções oferecem.

“BALANÇA O BLACK” - OS BRUNOS

Também tem pagode no "Tocou, Pocou" com a banda "Os Brunos", formada pelos irmãos João Bruno (cavaco e vocal), Gabriel Bruno (violão e vocal) e Henrique Bruno (percussão e vocal). O grupo, formado em 2019 na região da Grande Vitória, apresenta seu novo trabalho chamado "Balança o Black", que tem como tema a beleza e independência da mulher preta.
A canção foi composta e produzida pelo integrante Gabriel Bruno, sendo gravada em seu home estúdio em Cariacica. Já o videoclipe foi produzido por Cassiano Oliveira (Edição e Animação), Jéssica Maria (Roteiro e Ilustração de cenário) e Natália Farias (Filmagem).

VOCÊ NO "TOCOU, POCOU" E TV GAZETA

É artista e quer ter seu trabalho divulgado no "Tocou, Pocou" e na TV Gazeta? É só preencher este formulário (clique aqui), que a nossa equipe irá receber e avaliar a sugestão. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cultura espírito santo Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados