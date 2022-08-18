"Tocou, Pocou" traz de união de rappers ao pop rock nesta semana

Tem capixaba que produz, canta e dança. A arte no Espírito Santo é ampla e diversa, por isso, o “Tocou, Pocou” chega semanalmente com os sons do momento feitos por quem é do nosso Estado. Nesta edição, vamos conhecer os trabalhos de Pane, da união dos rappers Offvince, Renan, Rpndmz & Rh Da Torre, do DJ Tiaguim e da banda Overphone.

“SDDS DA CAMA” - PANE (PROD. XHAKA)

A cantora e compositora de Aracruz Paula Pane, conhecida como “Pane”, lança a música “Sdds da Cama”. Este é o segundo lançamento solo da jovem de 24 anos. A canção fala sobre uma virada de chave para alguns sentimentos.

“‘Sdds da cama' nasceu de madrugada quando o meu produtor me mandou o beat perguntando se estava legal. Na hora eu senti o 'feeling' e gravei a música. Depois disso, gravamos a versão oficial no estúdio e começamos a fazer o roteiro do clipe. A gente sempre tenta mostrar alguns pontos turísticos do Estado, e em “Sdds da cama” decidimos gravar o clipe no Mosteiro Zen Budista, onde está situada a segunda maior estátua do Buda da América Latina”, afirmou Pane.

Pane carrega sua relação com a música desde pequena. Seu pai toca violão e sua mãe costumava cantar, por isso começou a dar os primeiros passos no meio musical dentro da igreja. Aos 17 anos, a jovem começou a se apresentar em barzinhos da região de Aracruz. E apesar de ter feito alguns eventos na cidade onde mora, a rapper se identificou nas batalhas de rima. Hoje em dia, a artista segue apostando na cena do rap local.

"FOCADO" - OFFVINCE, RENAN, RPNDMZ & RH DA TORRE

Ainda no mundo do trap, tem mais um lançamento que está vindo com tudo nesta semana. A música “Focado”, com produção do Batata Beats, é uma parceria entre os artistas Offvince, Renan, Rpndmz & Rh Da Torre. O som é mais uma aposta da gravadora capixaba Rapnoscliv Records na cena do trap local.

“Esse projeto foi idealizado junto com meu irmão "Batata", em conjunto com a gravadora "Rapnoscliv", no qual desenvolvemos o beat e eu puxei uma ideia inicial. Recebi a liberdade de convidar artistas que estão movimentando a cena para dar espaço aos novos. A música fala em estar focado naquilo que você sonha e não desistir”, ressaltou Off Vince.

"TRAP FUNK - NOVA ERA "- DJ TIAGUIM

Tiago Silva, mais conhecido como DJ Tiaguim, está agitando os bailes da Grande Vitória com o set "Trap Funk - Nova Era", já disponível no SoundCloud. Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, o artista promissor do funk capixaba conta na bagagem musical com sons que permeiam o trap, rap, house, twerk, dancehall e o funk. Nascido no Rio de Janeiro, Tiago veio para Vitória aos 7 anos e começou a tomar gosto pela música através do pai, que é músico.

“Esse set é uma seleção das músicas que eu mais gosto no nicho Trap Funk. Fiz um grande remix sem intervalo, entregando a maior qualidade possível para o público que me acompanha. Fiquei muito feliz com o resultado e acho que as pessoas também estão curtindo”, disse DJ Tiaguim.

"SAUDADE" - OVERPHONE

A banda Overphone, formada por Ary Laass (vocal), Kaique Sales (guitarra) e Leo Carvalho (baixo), lançou a música “Saudade”. Essa é a primeira canção autoral da banda capixaba - iniciada em 2019 - para marcar uma nova etapa do grupo. Segundo o guitarrista Kaique Sales, o trabalho representa uma conquista para o novo ciclo.