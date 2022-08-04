"Tocou, Pocou" traz congo, sertanejo e trap entre lançamentos capixabas

O “Tocou, Pocou” é um quadro semanal de HZ dedicado a música capixaba. Por aqui, artistas dos mais variados estilos têm a oportunidade de apresentar seu trabalho ao público. Nesta semana, os artistas Jura Fernandes, Bené, Breno & Bernardo e Léo de Paula estão entre as novidades do som local.

"CONGO DAS RENDEIRAS" - JURA FERNANDES E BARBARA GRECO

Começamos logo com a música "Congo das Rendeiras", do artista Jura Fernandes com participação da cantora Barbara Greco. Já disponível em todas as plataformas digitais, a canção é uma homenagem ao Dia das Rendeiras de Bilro da Barra do Jucu, em Vila Velha (20 de julho).

“‘Congo das Rendeiras’ foi inspirado nas tradições da cultura popular, o Congo e as Renda de Bilro. A música surgiu de uma conversa com Regina Ruschi, coordenadora do grupo de Renda de Bilros da barra do Jucu, e em meio a produção da música, achei que merecia uma voz feminina. Assim, pintou a ideia de convidar a Barbara Greco”, revelou Jura.

"NÃO RODO DE LARANJA" - BENÉ

Na sequência, o single “Não rodo de laranja”, do artista capixaba Bené. A música, que já possui mais de 40 mil visualizações no YouTube, é mais um lançamento do jovem promissor da cena do trap. Segundo ele, a letra foi inspirada em um fato que ocorreu com o próprio artista.

"A letra é inspirada em um fato que ocorreu comigo onde terceiros queriam me incriminar por um crime que não cometi. Éramos até amigos, alugamos um carro no meu nome para dar um rolê, mas não deixaram eu ir embora com o carro no final da noite. Então, eu esperei todos dormirem e vim embora sozinho com o carro. Foi com esse carro que eu gravei o clipe. ‘Não rodo de laranja’ significa que não vou preso por um crime que não cometi”, contou Bené.

"REVOADA" - BRENO & BERNARDO

A dupla Breno & Bernardo lançou, na última sexta-feira (29), uma canção que fala sobre um encontro inesperado na balada. “Mandou mensagem depois da balada dizendo que o melhor beijo era o meu / Me conheceu na revoada e disse que não me esqueceu”, assim é o refrão da música ‘Revoada’, que conta a história de uma paquera que começou na noite, mas que tem tudo para virar um romance.

A dupla do Espírito Santo vem ganhando destaque no cenário musical. Eles já cantaram com Henrique & Juliano, abriram os shows de Jads e Jadson, É o Tchan e agora dão mais um passo importante na carreira: o lançamento do novo single, que foi composto por Gustavo Chaves, Gabriel Viana e Ravan Felipe. Os artistas fazem parte da nova geração de cantores do sertanejo universitário capixaba, com repertório variado que vai desde canções românticas, sofrência, músicas mais agitadas e moda de viola.

"GRÃO: TERRITÓRIO PERCUSSIVO" - LEO DE PAULA

Destaque da percussão contemporânea produzida no Espírito Santo, o músico, compositor e produtor Léo de Paula disponibiliza nesta quinta-feira (04), em seu canal no YouTube, o registro em vídeo do recital de lançamento do seu primeiro álbum autoral, “Grão: Território Percussivo”.

A apresentação foi realizada no dia 23 de novembro de 2021, no Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (Mucane), em Vitória, com a participação do Grupo de Percussão do Projeto Vale Música Espírito Santo, do Projeto Badu – Grupo de Dança e das convidadas Ekaterina Bessmertnova (cantora) e Rapha Mel (coreógrafa).