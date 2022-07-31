"Tocou, Pocou": os trabalhos de Hazard MC, Vitu, Seschini e rpnDMZ

Os diversos ritmos musicais se encontram semanalmente no "Tocou, Pocou". O quadro de HZ dedicado aos artistas capixabas apresenta, nesta semana, os trabalhos de Hazard MC, em "Lego", o EP "Despedidas", do artista Vitu, a música "Rico Novinho", de Seschini, e "Pula, Pula", do rapper rpnDMZ, com Favoretti, Hazard e Yndigo.

"LEGO" - HAZARD MC

O "Tocou, Pocou" também traz o artista Flavio Neves, conhecido como Hazard MC, com a música "LEGO". Com produção do Batata Beats, o artista de 21 anos é um dos grandes promissores da cena do trap local. Morador da Serra, o artista chega com tudo nesse novo trabalho, já disponível em todas as plataformas digitais.

"'Lego' retrata várias emoções em uma única faixa. A música em si retrata uma ideia de dedicação e foco. Na verdade, eu não ligo para o dinheiro, mas em fazer o que amo de verdade que é a música", ressaltou o cantor.

EP "DESPEDIDA" - VITU

No "Tocou, Pocou" desta semana, o cantor Vitu apresenta seu novo trabalho, o EP "Despedida". Apesar do nome, o adeus, nesse caso, é para a tal da fase ruim que todos passamos nos últimos anos. Com quatro faixas, que também contam com visualizers (elementos visuais que acompanham a música e não chegam a ser denominados clipes), o lançamento marca o fim de um período e o início esperançoso de um novo.

"Esse novo trabalho é meu primeiro EP, a primeira obra completa que lanço, meu primeiro capítulo. Aqui, exploro a minha sonoridade e referências para alcançar o sentimento. Começo a despedida de tempos difíceis que passaram e abro caminho para respirar de novo.", define Vitu, cantor, guitarrista e violonista no disco.

"RICO NOVINHO" - PEDRO SESCHINI

Capixaba que reside em Londres, Pedro Seschini lançou, nesta quinta-feira (28), seu novo single, intitulado "Rico Novinho". Com uma energia vibrante e animadora, o artista protagoniza vivências de um jovem artista no qual está virando na música e alcançando as metas e sonhos que almeja. O trabalho conta com a produção do BTT (@batatabeats) e participação do Hazard MC.

"Desde os meus primeiros lançamentos, venho ganhando meu espaço no cenário da música. A track 'Rico Novinho' foi feita de freestyle depois de um videoclipe com o produtor Batata e Hazard. Particularmente, essa vai ser uma das minhas músicas favoritas que está sendo lançada e a prévia que soltei no Instagram repercutiu bastante, já tem um tempo que meus amigos e fãs estão me cobrando esse lançamento e tenho certeza que estamos chegando com tudo", ressaltou o artista.

"PULA PULA" - RPNDMZ, HAZARD, YNDIGO CL$ & FAVORETTI