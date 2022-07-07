"Tocou, Pocou" traz os singles de Lucas Lacerda, Luiz Lemos, Bené e Lil Keef

De músicas chiclete às batidas de rap, o “Tocou, Pocou” sempre reúne os lançamentos da semana em um compilado eclético e, acima de tudo, capixaba. Nesta semana, os novos trabalhos de Lucas Lacerda, Luiz Lemos, Bené e Lil Keef.

“SÓ NOS BALDIM” - LUCAS LACERDA

O cantor capixaba Lucas Lacerda, de 24 anos, promete levar muito piseiro e entretenimento através da sua nova música “Só nos Baldim”, já disponível em todas as plataformas digitais. O artista ainda é autor de diversas composições, como “Chame o Uber aí” e “Beijo no Altar”.

“A música fala de um relacionamento abusivo vivido por um homem, pois a sua companheira não deixava ele sair para jogar bola, beber uma cervejinha e pescar com os amigos. Até que um belo dia, o protagonista dessa história resolveu mudar, e o restante vocês vão conferir no videoclipe”, contou o cantor.

“ÔH, MAURÍCIO” - LUIZ LEMOS PART. HUMBERTO & RONALDO

O cantor capixaba Luiz Lemos, lançou na última sexta-feira (01), o clipe da música “Ôh, Maurício”, com participação da famosa dupla Humberto e Ronaldo. A música composta por Vinícius Poeta teve o videoclipe gravado em Goiânia com a produção musical de Hudson Hostins que é o mesmo produtor do Tierry, Simone e Simaria, Cristiano Araújo, César Menotti e Fabiano, Gabi Martins entre outros.

“Foi bem bacana fazer este trabalho com cantores de sucesso, bem talentosos e, ainda sim, humildes. Foi uma vibe divertida e especial. É muito difícil entrar neste ramo e ainda gravar clipe tão bem produzido”, relatou o artista nascido na Serra.

Lemos começou a cantar aos 16 anos, acompanhando seu tio que cantava em barzinhos. Fã de sertanejo desde novo, por conta da família que escutava muito as músicas de Bruno e Marrone e Zezé di Camargo , decidiu cantar profissionalmente aos 18 anos. Aos 22 anos, decidiu mudar-se para Goiânia para tentar a sorte no berço do sertanejo brasileiro.

“JOHNNY DANG” - BENÉ

O artista Bené lança seu novo trabalho, chamado “Johnny Dang”, com produção de Nvhuel e Apxllo. O clipe da música, divulgado no dia 29 de junho nas redes sociais, teve como cenário diversos pontos turísticos do Rio de Janeiro, como os Arcos da Lapa e a escadaria Selarón.

Prodígio da cena do hip hop, o capixaba já acumula mais de 13 mil seguidores no Instagram e soma mais de 17 mil visualizações no seu recente videoclipe. Na bagagem, a música “Armadilha Freestyle”, que também teve seu lançamento no “Tocou, Pocou”, em março deste ano.

“ALVO” - LIL KEEF

Finalizando o “Tocou, Pocou”, o rapper Lil Keef chega com seu novo lançamento intitulado “Alvo”. Aos 20 anos de idade, o capixaba começou a carreira nas batalhas MCs de seu bairro. Somando mais de 60 mil visualizações no Youtube, o artista decidiu seguir independente no ano de 2022. O novo single ultrapassou a marca de mil visualizações em apenas um dia.