Tocou, Pocou: as músicas de Luiza Dutra, LK feat. Morenna, Shoy e Bebici

Do MPB ao trap, o “Tocou, Pocou” - que já ultrapassou mais de 30 edições - continua levando muito som local para os capixabas em 2022. Nesta semana, os artistas Luiza Dutra, Bebici, Morenna e Shoy, passam por aqui com seus novos lançamentos. Sempre de uma forma eclética, o quadro musical de “HZ” é um convite para conhecer e valorizar os músicos do Espírito Santo.

LUIZA DUTRA - “CORAÇÃO TATUADO”

“Coração Tatuado” é a primeira música autoral lançada pela cantora e compositora capixaba Luiza Dutra. Produzida por Jackson Pinheiro, o single mistura elementos da MPB e do samba com uma sonoridade mais moderna, buscando alcançar uma fusão das principais inspirações de Luiza. O som da capixaba, que participou do programa “The Voice Brasil” (TV Globo), já está disponível nas plataformas digitais.

A música conta a história de uma desilusão amorosa através de um ritmo contagiante e da voz suave e marcante da artista. Esse lançamento também contará com um clipe dirigido por Flora Fiorio, contribuindo para uma construção visual da canção e da nova fase na carreira de Luiza Dutra.

"Colocar 'Coração Tatuado' no mundo é iniciar uma nova fase na minha carreira. O processo de me entender enquanto compositora foi longo e se mistura muito com o processo de produção dessa canção, o que torna esse lançamento ainda mais especial. Entre composição e lançamento, foram mais de 3 anos. Lidar com a ansiedade de dividir tudo isso com as pessoas que me acompanham foi difícil. A música tem uma vibe bem gostosinha, apesar de abordar um tema triste: a desilusão. A letra sintetiza uma reflexão que tive ao perceber que eu havia me perdido de mim por causa de uma relação amorosa", conta Luiza.

LK FEAT. MORENNA - “NÃO QUERO MAIS”

Em paralelo à carreira do trio de rap 3030, o cantor e produtor musical LK vem desenvolvendo seu trabalho solo. Nesta semana, ele lançou a faixa “Não Quero Mais”, que chega em parceria com a cantora capixaba Morenna. A canção fala de amor no melhor estilo R&B dos anos 2000.

A música fala de um relacionamento conturbado. "A gente brinca com as duas versões: uma feminina e outra masculina. E na produção, a gente traz esse throwback dos anos 2000 flertando com o rap e o R&B”, diz LK.

O produtor é responsável pelo lançamento de Morenna na carreira musical, produzindo, inclusive, os primeiros lançamentos da cantora na extinta gravadora Novo Egito. LK é um cantor e produtor nascido na Bahia, mas criado no Rio de Janeiro. Com uma carreira de mais de 10 anos, ele se firmou na cena do rap com o grupo 3030.

“NINA COMIGO” - BEBICI

Também tem novidade na área com o cantor Gabriel Bebici, mais conhecido como ‘Bebici”. “Nina Comigo”, primeiro single da carreira solo do artista, já está disponível nas plataformas digitais. Produzida, interpretada e tocada pelo próprio autor, o neo-samba (que mistura o ritmo com o rap) promete chegar a todos os ouvidos com muito calor e carinho.

“‘Nina Comigo’ foi um presente surpresa de Dia dos Namorados para o meu amor. Foi o modo que eu encontrei de expressar toda minha paixão por ela em forma de presente. A música surge da descoberta e da construção do amor, a sensação e a certeza de estar se desenvolvendo como pessoa. É sobre a capacidade humana de redescobrir a vida e a felicidade em simbiose a quem você admira e ama”, relata Bebici.

SHOY - “RICO BEM NOVINHO”

Finalizando o “Tocou, Pocou” desta semana, o primeiro álbum do cantor Shoy, intitulado “Rico Bem Novinho”. O trabalho conta com oito faixas: “O Que Você Quer”, “Premeditar”, “Desistir de Desistir”, “Merecedor”, “Dejavu”, “Preto Metido”, “Frio e Calculista” (feat Duzz) e “Carro Bicho”.

“Quando você joga sentimento na letra, isso também se torna real pra quem tá ouvindo. E tenho certeza que a mensagem que vamos passar com esse álbum é que tudo se torna possível, provando que podemos ficar ricos bem novinhos. É só uma questão de acreditar no processo”, explica Shoy.