PTK, Douglas Lopes, Bad Feels Club e Solveris estão no "Tocou, Pocou" desta semana

É pessoal, estamos na metade do ano. Mas assim como o primeiro semestre de 2022, o próximos meses também prometem muito som capixaba para curtir. E junho já começou com vários lançamentos no "Tocou, Pocou", como "Dom", de PTK, "Rerigtiba", do cantor Douglas Lopes, "Cinnamon", da banda Bad Feels Club com Alinne Garruth, e "Hora do Show", do grupo Solveris.

PTK - “DOM”

Com o intuito de inspirar as pessoas a reconhecerem suas individualidades e, assim, potencialidades, o trapper capixaba PTK apresenta o novo single. “Dom” é a concretização em forma de música de uma reflexão que o acompanha há tempos. A faixa resgata algumas influências sonoras em sua trajetória, como o trap e o hip hop, e também funciona como uma reafirmação para si mesmo das batalhas que o levaram a onde está hoje. Produzida pelo selo Casulo, a novidade chega às plataformas de streaming acompanhada de um videoclipe em live performance, já disponível no canal de YouTube de PTK.

“O sentido de ‘dom’ tem um significado muito importante, pois ainda quando muitos não acreditavam em mim, eu sabia da minha potência na música e isso já basta. Sinto que tenho uma parada muito única dentro de mim e quero mostrar isso para o mundo para que cada vez mais as pessoas parem de comparar as histórias umas das outras e passem a se inspirar nelas para reconhecer o que tem de único em você”, pontua PTK.

DOUGLAS LOPES - “RERIGTIBA”

O novo single do cantor e compositor Douglas Lopes já está disponível nas plataformas digitais. 'Rerigtiba', que em tupi significa "lugar de muitas ostras", enaltece a relação revigorante de proximidade com o mar. Através do desejo de se reconectar consigo e com o entorno, o músico mudou-se junto à sua família para a cidade de Anchieta, no Espírito Santo.

“O período pandêmico nos trouxe muitas reflexões sobre estilo de vida, evolução como seres humanos e nossa relação com o planeta. Por isso, decidimos buscar isso no interior, em um lugar bucólico e cheio de energia”, afirma o cantor.

A canção tem uma estética mais orgânica com elementos percussivos que remetem aos povos originários. Juntando-se a isso, o DJ e produtor musical Marcelinho da Lua insere elementos eletrônicos que o fizeram ser conhecido no mundo junto ao grupo Bossacucanova. É a união de referências primitivas com a modernidade. Assina a produção musical, o músico e produtor Gabriel Ruy (que atualmente integra a banda do cantor Silva).

BAD FEELS CLUB FEAT. ALINNE GARRUTH - "CINNAMON"

A faixa "Cinnamon" foi a primeira lançada do EP Badland (2022), e também a canção mais repercutida do compacto. Agora, meses depois do lançamento de Badland, em um ato que inicia a despedida dessa fase do grupo, a banda se junta a Alinne Garruth para trazer a canção em uma nova roupagem. A canção foi produzida por Enzo (vocalista da Bad Feels) sob o pseudônimo desesperenzo, com influências do reggaeton e do hyperpop.

A banda constituída por Enzo Salviato (Voz), Guilherme Cavassa (Guitarra), Danilo Galdino (Guitarra), Vinicius Carvalho (Baixo) e Laio Masruha (Bateria), nasceu em Vitória (ES), no fim do ano de 2018, com a intenção de ser uma banda cover de emo e pop-punk. Aos poucos a Bad Feels Club foi descobrindo a potência criativa de suas composições e deixando de interpretar canções de outros artistas para dar prioridade às suas próprias canções.

SOLVERIS - “HORA DO SHOW”

"Hora do Show" é o primeiro lançamento do grupo Solveris após hiato, pandemia e formação nova. O trio, composto por Magro, 6ok e Leozí, coleciona feats com importantes nomes da cena nacional, como Pedro Qualy em "Vitrine de Rolex", e Victor Xamã em "Pássaros", vem experimentando novos ares. Desde o início do ano, já liberaram 3 projetos, abrindo o apetite dos fãs para a nova fase do grupo. Os lançamentos, porém, não incluíam nenhum single novo até o momento.

Produzida por VTbeats, “Hora do Show” versa sobre a reconciliação, a entrega ao amor, um casal que já passou por muitas fases e momentos, mas que sempre encontra resolver as coisas com carinho.