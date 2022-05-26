"Tocou, Pocou": os lançamentos de Kael, Hazard MC, Mara Liuth e DJ Wander Motta

Os capixabas estão sempre envolvidos com a música, seja cantando, produzindo ou até compondo. No “Tocou, Pocou” dessa semana, vamos conhecer os novos trabalhos de Kael, Hazard MC, DJ Wander Motta e Mara Liuth.

KAEL FEAT. KAYONAVOZ - "SENTA E TRAVA"

O cantor e compositor Kael acaba de lançar a música "Senta e Trava", com participação de Kayonavoz, nas plataformas digitais e videoclipe no YouTube. O single destaca características das mulheres em revoadas através do olhar dos artistas. O clipe, filmado por Neoner Films, se passa em uma festa privada na piscina, onde o clima é descontraído com pessoas se divertindo com bons drinks.

A música “Senta e Trava” foi lançada ao vivo na festa de seis anos do festival Bekoo Das Pretas, maior evento de representatividade preta do Espírito Santo. Kael é músico profissional desde 2017 produzindo para vários artistas e bandas do Estado. Em 2021, iniciou sua carreira de cantor em 2021 e, desde então, aposta dentro e fora do mundo hip-hop.

HAZARD MC - “NBA”

O “Tocou, Pocou” também traz o artista Flavio Neves, conhecido como Hazard MC, com a música “NBA”, com produção do Batata Beats. Aos 21 anos, o cantor da Serra aposta no trap há dois anos e chega com tudo nesse novo trabalho. Segundo o cantor, o single fala sobre ter garra nas tarefas do dia a dia e também ser persistente nos sonhos.

A música retrata uma ideia de que é preciso ter esforço, não basta apenas ter sorte na vida. "Você tem que dar 100% de tudo que faz por mais que seja algo simples”, ressalta o capixaba. O videoclipe de “NBA” também já está disponível no YouTube.

MARA LIUTH - “DEVANEIO DE AMOR”, NA VOZ DANIELLE CAVALCANTE

Do bairro Aparecida, em Cariacica, para o mundo. A compositora Mara Liuth apresenta sua nova música “Devaneio de Amor”, interpretada na voz da cantora Danielle Cavalcante. Vivendo atualmente na fronteira da Itália com a Suíça, a artista lançou a canção, produzida por Gabriel Jacob, no começo de maio nas plataformas digitais. “O meu sonho é ver minha música tocando nas emissoras do meu Estado e em todo Brasil”, frisa a capixaba.

DJ WANDER MOTTA - REMIX "CARINHA DE MALVADÃO"

Para finalizar, qual tal um remix um hit bem conhecido? O sucesso “Carinha de Malvadão”, do DJ JL O Único e DJ Elyce, ganhou uma versão com beats capixabas. Produzida pelo DJ Wander Motta, a nova versão já atingiu mais de 11 milhões de reproduções em um reels no Instagram. Sonhando em ser um grande DJ desde os 15 anos, Wander conta que recorreu à música para não entrar na criminalidade.