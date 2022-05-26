"Tocou, Pocou": os lançamentos de Kael, Hazard MC, Mara Liuth e DJ Wander Motta

Os capixabas estão sempre envolvidos com a música, seja cantando, produzindo ou até compondo. No “Tocou, Pocou” dessa semana, vamos conhecer os novos trabalhos de Kael, Hazard MC, DJ Wander Motta e Mara Liuth.
KAEL FEAT. KAYONAVOZ - "SENTA E TRAVA"
O cantor e compositor Kael acaba de lançar a música "Senta e Trava", com participação de Kayonavoz, nas plataformas digitais e videoclipe no YouTube. O single destaca características das mulheres em revoadas através do olhar dos artistas. O clipe, filmado por Neoner Films, se passa em uma festa privada na piscina, onde o clima é descontraído com pessoas se divertindo com bons drinks.
A música “Senta e Trava” foi lançada ao vivo na festa de seis anos do festival Bekoo Das Pretas, maior evento de representatividade preta do Espírito Santo. Kael é músico profissional desde 2017 produzindo para vários artistas e bandas do Estado. Em 2021, iniciou sua carreira de cantor em 2021 e, desde então, aposta dentro e fora do mundo hip-hop.
HAZARD MC - “NBA”
O “Tocou, Pocou” também traz o artista Flavio Neves, conhecido como Hazard MC, com a música “NBA”, com produção do Batata Beats. Aos 21 anos, o cantor da Serra aposta no trap há dois anos e chega com tudo nesse novo trabalho. Segundo o cantor, o single fala sobre ter garra nas tarefas do dia a dia e também ser persistente nos sonhos.
A música retrata uma ideia de que é preciso ter esforço, não basta apenas ter sorte na vida. "Você tem que dar 100% de tudo que faz por mais que seja algo simples”, ressalta o capixaba. O videoclipe de “NBA” também já está disponível no YouTube.
MARA LIUTH - “DEVANEIO DE AMOR”, NA VOZ DANIELLE CAVALCANTE
Do bairro Aparecida, em Cariacica, para o mundo. A compositora Mara Liuth apresenta sua nova música “Devaneio de Amor”, interpretada na voz da cantora Danielle Cavalcante. Vivendo atualmente na fronteira da Itália com a Suíça, a artista lançou a canção, produzida por Gabriel Jacob, no começo de maio nas plataformas digitais. “O meu sonho é ver minha música tocando nas emissoras do meu Estado e em todo Brasil”, frisa a capixaba.
DJ WANDER MOTTA - REMIX "CARINHA DE MALVADÃO"
Para finalizar, qual tal um remix um hit bem conhecido? O sucesso “Carinha de Malvadão”, do DJ JL O Único e DJ Elyce, ganhou uma versão com beats capixabas. Produzida pelo DJ Wander Motta, a nova versão já atingiu mais de 11 milhões de reproduções em um reels no Instagram. Sonhando em ser um grande DJ desde os 15 anos, Wander conta que recorreu à música para não entrar na criminalidade.
“Nasci na área periférica de Vitória. Busquei no funk uma oportunidade para fugir da criminalidade e alcançar meu sonho com a música. Iniciei minha carreira aos 15 anos tocando em comunidades, nos ‘rocks’ da Grande Vitória. Infelizmente, precisei ficar um tempo longe da música, mas este ano completam quase cinco anos que voltei a tocar. Graças a Deus, estou fazendo em média cerca de 5 a 10 shows por final de semana nas comunidades e casa de shows”, contou o DJ.