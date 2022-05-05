"Tocou, Pocou" traz os lançamentos de Macucos, Solveris, Manfredo e 'JM'

O "Tocou, Pocou" deste semana traz quatro novidades da música capixaba, que vão do indie folk ao reggae. Entre os destaques, lançamentos de Manfredo, da dupla "JM", e das bandas Macucos e Solveris. Confira abaixo.

EP “NOVAS VERSÕES DE CANÇÕES NUNCA OUVIDAS ANTES” - MANFREDO

O novo trabalho do cantor Manfredo, que recebe o nome de “Novas Versões De Canções Nunca Ouvidas Antes”, já está disponível nas plataformas digitais. Com cinco músicas autorais, o conceito do novo EP do músico e compositor aborda a tristeza, bastante reflexão, o direito de sofrer coletivamente, resiliência e o conforto do abraço. Manfredo mergulha em certa melancolia reflexiva e busca a reviravolta coletiva no EP. É um verdadeiro indie folk melancólico.

“Um ânimo de ritmo e esperança em saber que podemos sofrer, mas não precisamos passar por isso sozinhos. Não é estranho pensar que a música e a resiliência têm algo em comum; nos fraterniza enquanto indivíduos e nos une como pessoas, em um mundo cada vez mais dividido”, avalia o compositor.

O processo de produção foi além do Espírito Santo, com gravações na França, por Jeremy Naud (acordeon, teclado e clarinete), e em Belo Horizonte, por Arícia Ferigato (harpa), no estúdio Leve Music. Uma novidade é o lyric clipe da música “Coragem”, que conta com a linguagem de Libras. Antes da coletânea, Manfredo já havia lançado os singles "A Jornada" (2021), "O Vórtice" (2020) e "Sweet River" (2017). O artista é conhecido ainda por sua história de 10 anos com a Manfredines.

MEDLEY AO VIVO DE "ALÉM DO MAR" E "MÃE NATUREZA" - MACUCOS

Em comemoração aos 20 anos de carreira, o grupo Macucos lançou um medley ao vivo de dois dos seus maiores sucessos, "Além do Mar" e "Mãe Natureza". A versão, que dará início às comemorações, chega pelo selo Casulo e já está disponível em todas as plataformas de streaming.

E não para por aí. Nas redes sociais, a banda já anunciou que está preparando um um EP ao vivo, intitulado "Onde Tudo Começou", que será lançado no dia 17 de maio, com as principais músicas dos últimos 20 anos. Formada em Vila Velha em 1999, a banda é composta por Fred (voz), Xande (guitarra e voz), Leomar (bateria e voz) e Gustavo “The Flash” (teclados).

“MOÇA” - JM

Vencedores do concurso de música autoral da produtora Hope Rise, da Serra, a dupla João Pedro & Marcos Eduardo, mais conhecidos como “JM”, estão com uma novidade. O single “Moça”, produzido por Jhenesson Sousa e Leivan, chega às plataformas digitais com um clipe repleto de cenas românticas.

A segunda edição do concurso, que elegeu a dupla como campeã, aconteceu em fevereiro deste ano. Nomes como Nanda Menezes, Vinicius Ferreira, Gabriel Sant'Anna e Milena Cavalcante também participaram da disputa.

MEDLEY “SOLVERIS NA PRAINHA” - SOLVERIS

E tem mais um medley no “Tocou, Pocou”. Dessa vez, o som é da banda Solveris. Gravado na Prainha, em Vila Velha, o vídeo do grupo formado por Leozí, 6ok e Magro traz os clássicos da banda “Vida Clássica”, “Domingo”, “Verão 2000” e “Até O Jantar” em uma nova roupagem.