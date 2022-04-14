"Tocou, Pocou" traz Kazir, Wb 741, Pane e Atonato na segunda semana de abril

A cena da música capixaba continua trazendo muita novidade. Com estilos variados, como rock, rap e MBP, o som produzido no Espírito Santo ganha cada vez mais projeção. Nesta semana, vamos conhecer os trabalhos dos artistas Atonato, Kazir, Wb 741 e Pane.

Atonato - “Deserto nas Estrelas”

A banda capixaba Atonato está com novidades. Lançada no final de março, a música “Deserto nas Estrelas” traz o melhor do rock local. De autoria do grupo, a canção fala dos momentos difíceis provocados pela pandemia. Na letra, os versos “Nos roubaram a força o amanhecer / Tiraram a força nossa força / E a luz se apaga ao anoitecer” traduzem esse momento de aflição. O single também conta com a participação do artista Dancoes, que atualmente vive nos Estados Unidos.

Kazir - “Blogueirinha”

Com apenas 21 anos, o cantor Kazir chega em 2022 com mais um trabalho intitulado “Blogueirinha”. A letra sensual e apimentada também ganha imagens no clipe da canção lançada no começo de abril. O single é o segundo da carreira do capixaba, que lançou “Predin” em dezembro de 2021. A música conta com mixagem e masterização de RN de Vila Velha.

Wb 741 - “HYPE!”

Entrando com tudo no mundo do trap, o rapper Wb 741 traz seu mais novo projeto “HYPE!”. De autoria do próprio artista e com masterização de HGold, a música traz o conceito do trabalho antes do sucesso. A letra ainda fala sobre a relação de um casal em meio a fama e as conquistas no mundo da musica. O single já está disponível nas plataformas digitais.

Pane - “Perdição”