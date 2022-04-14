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Pocando

"Tocou, Pocou" traz Kazir, Wb 741, Pane e Atonato na segunda semana de abril

Novidades da música capixaba já estão disponíveis nas plataformas digitais. Ouça os novos trabalhos na matéria
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 11:02

A cena da música capixaba continua trazendo muita novidade. Com estilos variados, como rock, rap e MBP, o som produzido no Espírito Santo ganha cada vez mais projeção. Nesta semana, vamos conhecer os trabalhos dos artistas Atonato, Kazir, Wb 741 e Pane.

Atonato - “Deserto nas Estrelas”

A banda capixaba Atonato está com novidades. Lançada no final de março, a música “Deserto nas Estrelas” traz o melhor do rock local. De autoria do grupo, a canção fala dos momentos difíceis provocados pela pandemia. Na letra, os versos “Nos roubaram a força o amanhecer / Tiraram a força nossa força / E a luz se apaga ao anoitecer” traduzem esse momento de aflição. O single também conta com a participação do artista Dancoes, que atualmente vive nos Estados Unidos.

Kazir - “Blogueirinha”

Com apenas 21 anos, o cantor Kazir chega em 2022 com mais um trabalho intitulado “Blogueirinha”. A letra sensual e apimentada também ganha imagens no clipe da canção lançada no começo de abril. O single é o segundo da carreira do capixaba, que lançou “Predin” em dezembro de 2021. A música conta com mixagem e masterização de RN de Vila Velha.

Wb 741 - “HYPE!”

Entrando com tudo no mundo do trap, o rapper Wb 741 traz seu mais novo projeto “HYPE!”. De autoria do próprio artista e com masterização de HGold, a música traz o conceito do trabalho antes do sucesso. A letra ainda fala sobre a relação de um casal em meio a fama e as conquistas no mundo da musica. O single já está disponível nas plataformas digitais.

Pane - “Perdição”

A cantora e compositora de Aracruz Paula Pane, conhecida como “Pane”, lançou o single “Perdição”. Aos 23 anos, a artista aposta nos momentos de uma grande paixão em seu primeiro trabalho solo. Com produção de Chris Helv, a música possui um videoclipe trabalhado no conceito e está disponível no Youtube. Esse é mais um trabalho que tem tudo para virar outro hit na carreira da capixaba, que já coleciona as canções “Te Fazer Sorrir” (2020) e “Tennessee” (2021).

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