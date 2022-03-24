"Tocou, Pocou" traz músicas de Marcos & Rogério a Bené nesta semana

O espaço do "HZ" dedicado ao melhor da música capixaba chega com muitas novidades. Nesta semana, o "Tocou, Pocou" traz os lançamentos da dupla Marcos e Rogério, do rapper Bené, da banda Camus e ainda o piseiro do cantor Yuri Rocha. Veja abaixo:
Diretamente de Mimoso do Sul, mas com coração cachoeirense, a dupla pop Marcos e Rogério abre o “Tocou, Pocou” desta semana. A música “Me Ensina a Viver'', lançada na última quinta-feira (17), já está disponível em todas as plataformas digitais. O clipe, gravado em estúdio, traz o aconchego dessa canção romântica e de melodia contagiante.
Sucesso do rap local, o artista Bené lançou a música “Armadilha Freestyle”, no início de março. Com quase três mil visualizações, o clipe foi gravado durante um fim de tarde e mostra o rapper em cenas de ostentação. Na letra, os versos: “Derrapo na curva com a nova lamborghini / Evito viatura para não sugarem o meu din / Esses falsos rappers querem a grana que tá dentro do meu jeans”.
Outra novidade é o álbum “Céu Verde Em Cidade Deserta”, da banda capixaba Camus. Contendo 10 faixas, o primeiro disco do grupo agrega o rock psicodélico com MPB. A banda é composta por Artur Guerra (vocal, guitarra e violão), Matheus Canni (vocal e teclados), Tiago Martins (vocal e baixo) e Murilo Canni (vocal e bateria).
Para fechar o “Tocou, Pocou”, que tal um bom piseiro? Esse ritmo contagiante, que é sucesso por todo Brasil, também tem alguns representantes no Espírito Santo. De Aracruz, litoral Norte do Estado, o cantor Yuri Rocha lançou o single “Desapegado” nas plataformas digitais. A música já bateu mais de seis mil visualizações em menos de um mês.