"Tocou, Pocou" traz músicas de Marcos & Rogério a Bené nesta semana

O espaço do "HZ" dedicado ao melhor da música capixaba chega com muitas novidades. Nesta semana, o "Tocou, Pocou" traz os lançamentos da dupla Marcos e Rogério, do rapper Bené, da banda Camus e ainda o piseiro do cantor Yuri Rocha. Veja abaixo:

Diretamente de Mimoso do Sul, mas com coração cachoeirense, a dupla pop Marcos e Rogério abre o “Tocou, Pocou” desta semana. A música “Me Ensina a Viver'', lançada na última quinta-feira (17), já está disponível em todas as plataformas digitais. O clipe, gravado em estúdio, traz o aconchego dessa canção romântica e de melodia contagiante.

Sucesso do rap local, o artista Bené lançou a música “Armadilha Freestyle”, no início de março. Com quase três mil visualizações, o clipe foi gravado durante um fim de tarde e mostra o rapper em cenas de ostentação. Na letra, os versos: “Derrapo na curva com a nova lamborghini / Evito viatura para não sugarem o meu din / Esses falsos rappers querem a grana que tá dentro do meu jeans”.

Outra novidade é o álbum “Céu Verde Em Cidade Deserta”, da banda capixaba Camus. Contendo 10 faixas, o primeiro disco do grupo agrega o rock psicodélico com MPB. A banda é composta por Artur Guerra (vocal, guitarra e violão), Matheus Canni (vocal e teclados), Tiago Martins (vocal e baixo) e Murilo Canni (vocal e bateria).