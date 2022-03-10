"Tocou, Pocou": Smith,  Paula Cassaro, Venturim e rpnDMZ na cena capixaba

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Você acompanha os lançamentos da música capixaba toda semana pelo "Tocou, Pocou". Nesta edição, vamos conhecer os novidades de Smith, Paula Cassaro, Venturim e o rapper rpnDMZ.

Começamos com um trap cheio de referências ao rock. O single “Mudanças”, do artista Smith, adentra os sentimentos e situações mais íntimas do cantor. “Trago para a cena a música Mudanças, que retrata um pouco do meu processo de construção pessoal e fala sobre os conflitos que passei em uma época da minha vida”, disse Smith nas redes sociais.

A música conta com a produção do BatataBeats e o clipe também já está disponível em todas as plataformas digitais.

Na sequência, vamos conhecer o som da cantora capixaba Paula Cassaro, com um pout-pourri das músicas “A Lenda, Por um Gole e Na Hora de Amar”. A canção é a segunda faixa do do seu novo DVD ‘Bebendo e Cantando’, que será lançado nesta quarta-feira (09) na comemoração dos 15 anos de carreira da artista. O projeto conta com 8 faixas e foi gravado em janeiro deste ano no município de Marilândia.

Indo agora para uma pegada diferente, a música “Indie”, do cantor Venturim é aquele tipo de som que contagia com as batidas suaves e tranquilas características do gênero musical de mesmo nome da canção. Com apenas 14 anos, o músico de Vila Velha já gravou o seu primeiro EP, intitulado “September 10Th”.