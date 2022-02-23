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Som capixaba

"Tocou, Pocou" traz de hit para o carnaval até releitura de música dos anos 60

O quadro com as novidades da música capixaba traz nomes como Flavia Mendonça, Aurora Gordon,  Bené, Comichão e romo. Confira o que mais te agrada e aperta o play
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 16:37

Em ritmo de Carnaval, o “Tocou, Pocou” chega trazendo novidades tanto para quem gosta da folia, quanto para os que preferem outros estilos. O que importa é não ficar parado com os principais lançamentos da música capixaba. Nessa semana, tem single de Flavia Mendonça, Aurora Gordon, Bené, Comichão e romo.
Para entrar com tudo no carnaval, a cantora e compositora Flavia Mendonça resgata a essência do axé no seu novo trabalho “Quem sabe um dia”. Composta por Topera e Gigi, a música traz um ar nostálgico de quem já viveu muitas paixões atrás do trio elétrico. O clipe, que também já está disponível nas plataformas digitais, foi gravado em Domingos Martins, região Serrana, sob direção de Rodrigo Pysi. Com promessa de hit, o samba reggae romântico é uma ótima pedida para curtir juntinho.
Agora vamos conhecer o coletivo “Aurora Gordon”, que está lançando a faixa "Corina". O trabalho faz parte de um projeto que surgiu em 2005 com a intenção de, através da música, registrar acontecimentos sociais, políticos e culturais do Espírito Santo nos anos 1960 e 1970. Focando em releituras da banda Os Mamíferos, grupo que marcou a contracultura do Espírito Santo, os artistas colocam o repertório musical em diálogo com a contemporaneidade.
Continuando os agitos de Carnaval, a banda “Comichão” está lançando a nova música de trabalho, chamada “Placa Da Raba”. O single, que faz parte do álbum “Som de Paredão”, traz a energia que essa época do ano precisa. As batidas animadas certamente vão movimentar as pistas durante o feriado. Na letra, muita descontração nos versos “Grave bate no paredão / Na empolgação ela rebola / Tipo bonde do tigrão / Vou aparar na rabiola”.
Finalizando o “Tocou, Pocou”, a música “Skyline”, do artista romo. A canção é um indie pop e trata a paixão pela vida como ponto principal. O cantor conta que o clipe é uma continuação do último single. “No clipe eu vejo fotos da personagem pulando de paraquedas, realizando aventuras por aí. E é nesse momento que eu percebo que a vida é diferente para cada um", revelou o capixaba. O vídeo conta com a direção de Rodrigo Pysi.

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