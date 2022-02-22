Sem carnaval de rua, 24,5% das cidades terão festas privadas no país

Carnaval de rua de São Paulo em 2020. Neste ano, a folia está cancelada Crédito: Edson Lopes Jr./AG. Brasil

No Espírito Santo, foram ouvidos 35 municípios (a Confederação não divulga a lista dos entrevistados) sendo que um não respondeu as perguntas. Destes, 17 afirmaram terem cancelado os festejos públicos e privados e apenas cinco disseram que vão manter a folia paga. Questionados sobre quais medidas serão adotadas no período, 12 disseram não terem definido nada até o momento.

CRÍTICAS DA POPULAÇÃO

Na última semana, vídeos de um evento privado carnavalesco no Memorial da América Latina, na capital paulista, com a cantora Anitta, viralizaram na internet e atraíram críticas, enquanto os desfiles públicos estão suspensos. O show foi parte de um festival com programação de cinco dias e autorizado a receber até 12 mil pessoas. O mesmo evento foi realizado em Guarapari (ES), no fim de janeiro, dentro da programação de verão de shows privados na cidade.

Entre os críticos, há quem atribua a situação a um possível elitismo do carnaval, enquanto a organização tem ressaltado respeitar todas as exigências sanitárias. Nas redes sociais de HZ, alguns internautas criticaram a confirmação de eventos privados enquanto os públicos foram cancelados: "Certo não era ter nenhum (show)! Se não pode nas ruas, não era pra liberar os eventos fechados também não", comentou um internauta.

"De que adianta não ter carnaval de rua e o povo ir pra show aglomerar ? Nada, dá no mesmo e é até injusto quem não pode pagar para ir nesse eventos e ficar sem curtir o carnaval", comentou outra.

Após a repercussão das imagens do show de Anitta em São Paulo, o governo paulista fez um alerta: "Há uma preocupação do comitê científico (do governo) em relação a esse período do carnaval, embora majoritariamente nenhum município do Estado esteja promovendo encontros de carnaval, há organizações privadas e pessoas desejosas de fazer festas domésticas. E essa não é uma boa iniciativa neste período", declarou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

No Espírito Santo, o Governo do Estado já havia recomendado no mês de janeiro a não realização de carnaval de rua, grandes shows e eventos. "Formalizamos hoje aos municípios capixabas a recomendação da suspensão do carnaval e dos grandes show e eventos em todo o Estado. Solicitamos aos municípios que decidam não acatar a recomendação que subsidiem essa decisão com fundamentos epidemiológicos, com estudos técnicos capazes de sustentar uma decisão que não seria adequada ao Estado em um momento em que a curva da expansão de casos pode ainda ser mitigada", disse o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, na época.

Vale lembrar que em Vitória, assim como no Rio e em São Paulo, o desfile das escolas de samba foi transferido para abril.

BLOCOS CLANDESTINOS

Os governos também têm se preocupado com eventos clandestinos. No Rio, ao menos dois blocos foram às ruas no fim de semana - e situação semelhante já ocorreu este mês em Salvador. Na capital baiana, a prefeitura anunciou que terá uma fiscalização nas ruas para evitar grandes aglomerações, porém liberou eventos com até 1,5 mil pessoas.

Ontem, a Federação Médica Brasileira emitiu uma nota em que demonstra "preocupação com as festas" e "reforça o alerta para que gestores sigam empenhados na vacinação e reforcem a orientação à sociedade sobre aglomerações".

Renato Kfouri, um dos diretores da Sociedade Brasileira de Imunizações, destaca que "ainda se vive taxa de transmissão alta". "São 800 mortes por dia (em média)", ressalta, lembrando que o comportamento do vírus é imprevisível e, no fim de 2021, parecia possível a realização de festividades - agora, porém, a Ômicron se espalhou e impulsionou o aumento de internações.