ES recomenda que cidades suspendam festas de carnaval e grandes shows

Carnaval de rua no Centro de Vitória, em fevereiro de 2020 Crédito: Ricardo Medeiros

O governo do Espírito Santo formalizou oficialmente a recomendação para que os municípios capixabas suspendam as comemorações de carnaval de rua, além de grandes eventos e shows. A sugestão ocorre em um cenário de aumento expressivo na curva de casos da Covid-19 , provocado pela variante Ômicron.

A posição do governo sobre a questão foi divulgada nesta segunda-feira (17) pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa . Ele pediu que, caso alguma cidade resolva promover grandes festas, apresente "fundamentos epidemiológicos" para sustentar uma decisão que, segundo Nésio, não seria adequada.

Como trata-se de uma recomendação, caberá aos prefeitos avaliarem como ela será aplicada em cada município.



Arquivos & Anexos Ofício recomendatório da Sesa aos municípios do ES Leia a íntegra do documento em que a Sesa dá recomendações aos prefeitos do Estado a respeito da nova onda de Covid-19 Tamanho do arquivo: 3mb Baixar

Não foi detalhado, porém, se a recomendação é válida apenas para o carnaval de rua ou também para o Carnaval de Vitória, realizado no Sambão do Povo, e que foi confirmado recentemente pela Prefeitura de Vitória.

A Gazeta questionou a questionou a Secretaria de Estado da Saúde a esse respeito, mas a pasta apenas encaminhou o ofício com as recomendações, que não mencionam especificamente o desfile das escolas de samba.

O secretário afirmou ainda que as medidas que atualmente estão sendo tomadas pelo Estado visam reduzir o impacto do coronavírus, diminuir o contágio entre pessoas e romper a cadeia de transmissão, evitando que o sistema de saúde entre em uma "situação crítica".

"Formalizamos hoje aos municípios capixabas a recomendação da suspensão do carnaval e dos grandes show e eventos em todo o Estado. Solicitamos aos municípios que decidam não acatar a recomendação que subsidiem essa decisão com fundamentos epidemiológicos, com estudos técnicos capazes de sustentar uma decisão que não seria adequada ao Estado em um momento em que a curva da expansão de casos pode ainda ser mitigada" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Para ele, o crescimento dos casos de Covid-19 pode ser controlado caso o Espírito Santo avance em dois pontos: garantia de testagem em massa e cobertura vacinal. As duas ferramentas foram citadas pelo secretário várias vezes durante sua fala, ressaltando que o Estado tem capacidade para garantir mais testes aos capixabas e pedindo que as pessoas concluam o ciclo vacinal, sem atrasos em segundas ou terceiras doses.

PASSAPORTE DA VACINA EM EVENTOS MENORES

Além de recomendar a suspensão de grandes eventos, Nésio sugeriu que os eventos menores, em casas de show e boates, por exemplo, fiscalizem a circulação de pessoas a adotem "extrema disciplina". O secretário sugeriu a exigência do passaporte de vacinação e de testes negativos.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes Crédito: Reprodução | Sesa

"Para a realização de eventos menores recomendamos que os municípios preparem condições para a exigência do passaporte da vacina de maneira muito disciplinada. E que peçam a testagem de antígeno. Os municípios que não possuem condições de adotar a testagem, recomendamos extrema disciplina e cumprimento das atividades de fiscalização das normas" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

OCUPAÇÃO DE LEITOS AUMENTA, MAS ESTADO GARANTE ATENDIMENTO

O secretário afirmou que o Espírito Santo vive um momento de aceleração da curva de casos e a quantidade de registros deve ser maior do que o observado em ondas anteriores na pandemia de coronavírus. Apesar do aumento de pessoas infectadas, a nova fase da doença no Estado não deve elevar o número de mortes a um patamar similar ao de 2020 e 2021. O "ponto máximo" da expansão de casos deve ocorrer em três semanas, se acordo com Nésio Fernandes.

A ocupação de leitos alcançou estabilidade nos últimos quatro dias, informou o secretário. Apesar do crescimento na ocupação, o Estado tem possibilidade de ampliar a oferta de leitos de enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva.

74,32% dos leitos estão ocupados atualmente no ES Crédito: Reprodução Painel Covid-19

"Em três semanas, podemos viver o ponto máximo da expansão da curva de casos. Esperamos viver a partir de fevereiro uma recuperação. A repercussão de óbitos não deve alcançar o que já vimos antes, quando não tínhamos uma cobertura vacinal suficiente. A característica da nova onda deve impactar o sistema ambulatorial, com aumento na procura por testes e atestados de trabalho", afirma.

O secretário reforçou o pedido para que a população capixaba se vacina e complete o ciclo vacinal, sem que haja atraso na segunda ou terceira doses. Lembrou que o público infantil começou a ser imunizado nos últimos dias, o que deve garantir ainda mais proteção.