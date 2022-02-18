Servidores do ES vão ter feriadão de carnaval; veja datas

Os servidores do governo do Estado vão ter um feriadão de carnaval. Conforme publicado na edição desta sexta-feira (18) do Diário Oficial, o governador Renato Casagrande decretou ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira), 1 (terça-feira) e 2 (quarta-feira) de março. Com isso, a folga vai emendar de sábado até quarta-feira, de 26 de fevereiro a 2 de março.
Vale ressaltar que a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é que as festas de rua não sejam realizadas nos municípios capixabas em razão da quarta onda da Covid-19.
A decisão vale para órgãos da administração direta e nas entidades da administração indireta do Poder Executivo Estadual. Já os órgãos que desempenham serviços essenciais, como as polícias e os hospitais, não estão incluídos no decreto.
ESCOLAS NÃO TERÃO AULAS
Assim como vão acontecer nas secretarias e departamentos, as escolas estaduais também não terão aulas nos dias contemplados pelo decreto de ponto facultativo, publicado nesta sexta-feira pelo governo do Estado.
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), segundo o calendário letivo 2022, não haverá aulas nos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março (de segunda a quarta-feira). As aulas serão retomadas normalmente no dia 3 de março (quinta-feira).
Servidores do ES vão ter feriadão de carnaval