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Folga para os servidores

Servidores do ES vão ter feriadão de carnaval; veja datas

Governo do Estado manteve os dias de folga para os servidores. Também não haverá aulas nas escolas da rede estadual do Espírito Santo

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 10:03

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 fev 2022 às 10:03
Palácio Anchieta, Cidade Alta, Vitória. Sede do governo estadual.
Palácio Anchieta, Cidade Alta, Vitória. Sede do governo estadual. Crédito: Rodrigo Gavini
Os servidores do governo do Estado vão ter um feriadão de carnaval. Conforme publicado na edição desta sexta-feira (18) do Diário Oficial, o governador Renato Casagrande decretou ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro (segunda-feira), 1 (terça-feira) e 2 (quarta-feira) de março. Com isso, a folga vai emendar de sábado até quarta-feira, de 26 de fevereiro a 2 de março.
Vale ressaltar que a recomendação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é que as festas de rua não sejam realizadas nos municípios capixabas em razão da quarta onda da Covid-19.
A decisão vale para órgãos da administração direta e nas entidades da administração indireta do Poder Executivo Estadual. Já os órgãos que desempenham serviços essenciais, como as polícias e os hospitais, não estão incluídos no decreto.

ESCOLAS NÃO TERÃO AULAS

Assim como vão acontecer nas secretarias e departamentos, as escolas estaduais também não terão aulas nos dias contemplados pelo decreto de ponto facultativo, publicado nesta sexta-feira pelo governo do Estado.
De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), segundo o calendário letivo 2022, não haverá aulas nos dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março (de segunda a quarta-feira). As aulas serão retomadas normalmente no dia 3 de março (quinta-feira).
Servidores do ES vão ter feriadão de carnaval

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