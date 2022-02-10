A Prefeitura de Linhares anunciou, nesta quinta-feira (10), que decidiu cancelar as festividades e os shows no Carnaval devido ao avanço da pandemia da Covid-19 e da variante Ômicron. A programação estava prevista para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 1° de março, nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.
O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Fabrício Lopes, informou que a decisão está alinhada às orientações da Secretaria Municipal de Saúde como forma de conter aglomerações e evitar a transmissão da Covid-19.
“Lamentamos o cancelamento, por mais um ano, mas nosso compromisso precisa ser com a vida. Precisamos desestimular situações que possam gerar aumento na contaminação”, explicou o secretário.
Até o momento, Linhares aplicou 305.653 doses da vacina contra a Covid-19. A quantidade de pessoas totalmente vacinadas chega a 121.914. Segundo o secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, os números da pandemia em Linhares nas últimas três semanas ainda não mostram se a tendência será de queda ou aumento de casos.
“O momento, hoje, ainda é de alerta, o cuidado continua. Esse R de transmissão [taxa] é algo que tem uma flutuação muito rápida. E com a presença de novas variantes e outras situações externas que estamos vivenciando, isso não permite deixar as pessoas, no momento, em situação mais confortável. Sempre alertamos para manter todos os cuidados”, esclareceu.
Linhares cancela programação de carnaval para conter avanço da Covid-19