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Variante Ômicron

Linhares cancela programação de carnaval para conter avanço da Covid-19

Programação de shows estava prevista para ocorrer entre os dias 25 de fevereiro e 1° de março, nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 18:51

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 fev 2022 às 18:51
Data: 07/02/2020 - ES - Linhares - Balneário de Pontal do Ipiranga recebe pré-carnaval com 12 atrações no fim de semana
Balneário de Pontal do Ipiranga no carnaval de 2020, último ano de folia no município antes do início da pandemia Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Prefeitura de Linhares anunciou, nesta quinta-feira (10), que decidiu cancelar as festividades e os shows no Carnaval devido ao avanço da pandemia da Covid-19 e da variante Ômicron. A programação estava prevista para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 1° de março, nas praias de Pontal do Ipiranga, Regência e Povoação.
O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Fabrício Lopes, informou que a decisão está alinhada às orientações da Secretaria Municipal de Saúde como forma de conter aglomerações e evitar a transmissão da Covid-19.
“Lamentamos o cancelamento, por mais um ano, mas nosso compromisso precisa ser com a vida. Precisamos desestimular situações que possam gerar aumento na contaminação”, explicou o secretário.

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Até o momento, Linhares aplicou 305.653 doses da vacina contra a Covid-19. A quantidade de pessoas totalmente vacinadas chega a 121.914. Segundo o secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meirelles, os números da pandemia em Linhares nas últimas três semanas ainda não mostram se a tendência será de queda ou aumento de casos.
“O momento, hoje, ainda é de alerta, o cuidado continua. Esse R de transmissão [taxa] é algo que tem uma flutuação muito rápida. E com a presença de novas variantes e outras situações externas que estamos vivenciando, isso não permite deixar as pessoas, no momento, em situação mais confortável. Sempre alertamos para manter todos os cuidados”, esclareceu.
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