Linhares cancela programação de carnaval para conter avanço da Covid-19

Balneário de Pontal do Ipiranga no carnaval de 2020, último ano de folia no município antes do início da pandemia

O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Fabrício Lopes, informou que a decisão está alinhada às orientações da Secretaria Municipal de Saúde como forma de conter aglomerações e evitar a transmissão da Covid-19.

“Lamentamos o cancelamento, por mais um ano, mas nosso compromisso precisa ser com a vida. Precisamos desestimular situações que possam gerar aumento na contaminação”, explicou o secretário.

“O momento, hoje, ainda é de alerta, o cuidado continua. Esse R de transmissão [taxa] é algo que tem uma flutuação muito rápida. E com a presença de novas variantes e outras situações externas que estamos vivenciando, isso não permite deixar as pessoas, no momento, em situação mais confortável. Sempre alertamos para manter todos os cuidados”, esclareceu.