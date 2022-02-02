A Prefeitura de Anchieta divulgou, nesta quarta-feira (2), novas regras para conter o avanço da Covid-19 durante o período de carnaval neste ano. Entre as medidas, estão a proibição de blocos carnavalescos em qualquer espaço público ou privado e a realização de shows artísticos, incluindo marchinhas, matinês, batucadas, desfiles e música ao vivo.
Sem carnaval, Anchieta proíbe shows e música ao vivo até em bares
As regras estão estabelecidas no decreto nº 6.220/2022, que foi publicado na última sexta-feira (28) no Diário Oficial Municipal. O documento também proíbe instrumentos amplificadores de som em praias e vias públicas e a venda de bebidas alcoólicas por pessoas físicas ou ambulantes sem autorização do poder público. As proibições valem para hotéis, pousadas, bares, restaurantes e quiosques.
Segundo a prefeitura, o decreto considera a quantidade de turistas que visitam o município nesta época do ano e o aumento do número de pessoas infectadas pela Covid-19. “As determinações levam em consideração a expectativa de recebimento de um grande número de turistas [...] e o crescente número de novos casos positivados no município, em decorrência do surgimento da variante Ômicron”, informou.
As novas regras autorizam equipes da Guarda Municipal, da Fiscalização de Obras, da Fiscalização Sanitária e da Fiscalização Ambiental a dispersarem os cidadãos que estiverem em aglomeração. Além disso, órgãos públicos vão realizar o controle de acesso nos dias de carnaval, segundo a administração municipal. “De acordo com o decreto, a administração municipal, por meio da Guarda Municipal, em conjunto com outros órgãos públicos, poderá realizar controle de acesso nos balneários durante o período de carnaval”, disse a Prefeitura de Anchieta.