Sem carnaval, Anchieta proíbe shows e música ao vivo até em bares

Segundo a prefeitura, o decreto considera a quantidade de turistas que visitam o município nesta época do ano e o aumento do número de pessoas infectadas pela Covid-19. “As determinações levam em consideração a expectativa de recebimento de um grande número de turistas [...] e o crescente número de novos casos positivados no município, em decorrência do surgimento da variante Ômicron”, informou.

As novas regras autorizam equipes da Guarda Municipal, da Fiscalização de Obras, da Fiscalização Sanitária e da Fiscalização Ambiental a dispersarem os cidadãos que estiverem em aglomeração. Além disso, órgãos públicos vão realizar o controle de acesso nos dias de carnaval, segundo a administração municipal. “De acordo com o decreto, a administração municipal, por meio da Guarda Municipal, em conjunto com outros órgãos públicos, poderá realizar controle de acesso nos balneários durante o período de carnaval”, disse a Prefeitura de Anchieta.