Quem for flagrado com som alto em Anchieta pode ser multado em quase R$ 2 mil

Agora é lei. O uso de caixas de som para ouvir som alto está proibido em Anchieta , no Litoral Sul. A lei vale para aparelhos de qualquer tamanho, alto-falantes ou quaisquer outros equipamentos sonoros que possam causar perturbação ao sossego público em praias ou praças doa balneários da cidade. A desobediência pode gerar multa de R$ 1.950,00 e apreensão do equipamento.

A lei foi sancionada nesta quinta-feira e proíbe a permanência de caixas de som nas praias. Com isso, a equipe da fiscalização ambiental, juntamente com a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Fiscalização de Obras e Posturas terão respaldo para atuar, podendo multar os proprietários ou apreender equipamentos que estiverem proporcionando incômodo sonoro aos moradores e turistas nas praias do município.

A Guarda Municipal e a Fiscalização Ambiental irão se reunir nessa sexta-feira (07) para traçar ações informativas sobre a nova lei aos comerciantes e turistas e definir as operações que serão realizadas para evitar o descumprimento da legislação.

As ações já devem iniciar neste fim de semana. “Estamos regularizando para que todos possam aproveitar nossas praias com tranquilidade, afinal, excesso de barulho pode perturbar o sossego de outras pessoas”, disse a secretaria de Meio Ambiente Jéssica Martins.

O que diz a nova lei: