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Etapa final

BR 101 terá desvio para obra no trecho entre Guarapari e Anchieta

A partir desta terça (11), tráfego será desviado para a pista recém-construída para que a concessionária realize o reforço e alargamento da ponte sobre o Rio Conceição
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jan 2022 às 20:31

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 20:31

BR 101
Trecho da BR 101 entre Guarapari e Anchieta passa por obras de duplicação Crédito: Divulgação | Eco101
BR 101 terá um novo desvio a partir desta terça-feira (11) para a etapa final da obra de duplicação da rodovia no trecho entre Guarapari e Anchieta. A Eco101, responsável pelas intervenções, informou que o tráfego será desviado para a pista recém-construída para que a concessionária realize o reforço e alargamento da ponte sobre o Rio Conceição.
auto-upload
auto-upload Crédito: auto-upload
Segundo a concessionária, o primeiro trecho que entra em fase final de duplicação fica entre o km 335 (próximo ao viaduto de Guarapari) e o km 338,5. A previsão é que os serviços sejam concluídos em cerca de 120 dias. A entrega da obra dos 22 km entre Guarapari e Anchieta está prevista para o fim deste ano, com os primeiros quilômetros prontos até maio. 
A Eco101 alerta os motoristas sobre as mudanças no trânsito e os limites de velocidade. A pista estará sinalizada com placas de obras e cones para melhor orientar quem trafega pelo local.
De acordo com Rodrigo Rodrigues, gerente de Engenharia da concessionária, a ponte existente sobre o rio Conceição ganhará pista dupla em ambos sentidos e acostamento, proporcionado uma rodovia mais moderna e segura para todos os usuários.

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