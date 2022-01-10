BR 101 terá desvio para obra no trecho entre Guarapari e Anchieta

Segundo a concessionária, o primeiro trecho que entra em fase final de duplicação fica entre o km 335 (próximo ao viaduto de Guarapari) e o km 338,5. A previsão é que os serviços sejam concluídos em cerca de 120 dias. A entrega da obra dos 22 km entre Guarapari e Anchieta está prevista para o fim deste ano, com os primeiros quilômetros prontos até maio.