Obra de duplicação interdita trecho da BR 101 entre Guarapari e Anchieta

Os motoristas que trafegam pela BR 101, no perímetro localizado entre os municípios de Guarapari e Anchieta, devem redobrar a atenção ao transitarem pelo local nesta quinta-feira (24). Em continuidade às obras de duplicação da rodovia no local, o trecho do quilômetro 342,3 será interditado a partir das 15h, para desmonte de rochas. O bloqueio deve durar cerca de uma hora, nos dois sentidos da via.
A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que a operação faz parte da continuação das obras de duplicação de 22 quilômetros no trecho entre Guarapari e Anchieta. Durante as obras, também serão construídos dois viadutos e quatro pontes ao longo do trecho, que serão entregues até o final de 2022, com liberações de pequenos trechos previstas ainda para 2021.
Segundo a Eco101, o bloqueio é necessário por razões de segurança aos usuários da via. O tráfego será liberado após a autorização do blaster (profissional habilitado para realizar o desmonte) e limpeza das pistas. Segundo a Gerência de Engenharia da concessionária, os desmontes de rocha são necessários para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação. Essas operações são programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia.
Ainda conforme a Eco101, as operações foram programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia. A concessionária ainda ressalta que, em caso de condições meteorológicas que dificultem o trabalho, as operações serão canceladas. Os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho, para a segurança de todos, lembrando que as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelo Twitter @_eco101 e também pelo site da concessionária