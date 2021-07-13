Obra de duplicação interdita trecho da BR 101 entre Guarapari e Anchieta

O trecho do quilômetro 342,3 será interditado a partir das 15h, para desmonte de rochas no local. Crédito: Divulgação/ Eco101

Os motoristas que trafegam pela BR 101 , no perímetro localizado entre os municípios de Guarapari Anchieta , devem redobrar a atenção ao transitarem pelo local nesta quinta-feira (24). Em continuidade às obras de duplicação da rodovia no local, o trecho do quilômetro 342,3 será interditado a partir das 15h, para desmonte de rochas. O bloqueio deve durar cerca de uma hora, nos dois sentidos da via.

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que a operação faz parte da continuação das obras de duplicação de 22 quilômetros no trecho entre Guarapari e Anchieta. Durante as obras, também serão construídos dois viadutos e quatro pontes ao longo do trecho, que serão entregues até o final de 2022, com liberações de pequenos trechos previstas ainda para 2021.

Segundo a Eco101, o bloqueio é necessário por razões de segurança aos usuários da via. O tráfego será liberado após a autorização do blaster (profissional habilitado para realizar o desmonte) e limpeza das pistas. Segundo a Gerência de Engenharia da concessionária, os desmontes de rocha são necessários para dar sequência aos serviços de terraplanagem e pavimentação. Essas operações são programadas em etapas para minimizar os impactos no tráfego da rodovia.

?DUPLICAÇÃO | Operação para detonação de rocha hoje (13), a partir das 15h no km 342,3, em Guarapari. Por questões de segurança, o trecho ficará totalmente bloqueado por cerca de 1h.



➡️Essa atividade faz parte das obras de duplicação do trecho de Guarapari a Anchieta. pic.twitter.com/wTPYwgokyl — Eco101 (@_eco101) July 13, 2021