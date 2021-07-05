Vídeo após vistoria mostra destroços de avião que caiu em Guarapari

Local onde avião caiu no bairro Lameirão, em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta

A Gazeta Carlos Alberto Silva esteve no ponto do acidente para registrar imagens dos destroços. Segundo ele, um representante do Cenipa vistoriou o local, mas não quis falar com a imprensa. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) esteve no bairro Lameirão, em Guarapari , nesta segunda-feira (5), para vistoriar o local onde um avião caiu no último domingo (4) . O fotógrafo deCarlos Alberto Silva esteve no ponto do acidente para registrar imagens dos destroços. Segundo ele, um representante do Cenipa vistoriou o local, mas não quis falar com a imprensa.

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Em entrevista à TV Gazeta, o sargento Marcel explicou o que teria causado o acidente. "Segundo um dos pilotos, era uma aeronave bimotor e o direito foi perdido. Com isso, não conseguiram manter a altitude e caíram", contou. Com a queda, a aeronave pegou fogo e ficou completamente destruída.

Local onde avião caiu no bairro Lameirão, em Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva | A Gazeta

Segundo a QNE Escola de Aviadores, Juan e Carlos Roberto, os dois homens que comandavam o avião são pilotos experientes. Apesar da queda, eles sofreram apenas queimaduras e ferimentos leves. Levados pelo Samu para um hospital particular em Vitória, ambos estão bem, lúcidos e conversando, ainda segundo informações passadas pela escola, que trata o caso como uma "fatalidade".

A empresa garantiu que a manutenção do avião estava em dia e que uma inspeção havia sido feita neste mês, na qual não se constatou qualquer problema. Após o atendimento à ocorrência, o Corpo de Bombeiros esclareceu que Juan e Carlos Roberto têm 31 e 70 anos de idade, respectivamente.

"O mais novo tinha queimaduras nos dois braços; e o outro tinha queimaduras nas pernas e nos braços, além de uma lesão no nariz", detalhou o sargento Marcel. Os nomes completos dos pilotos não foram informados.