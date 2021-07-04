Pilotos envolvidos em queda de avião em Guarapari são experientes, diz escola

Aeronave ficou completamente destruída após queda e incêndio em Guarapari Crédito: Aurélio de Freitas

Identificados como Juan e Carlos Roberto, os dois homens que comandavam o avião que caiu em Guarapari neste domingo (4) são pilotos experientes, de acordo com a QNE Escola de Aviadores. O primeiro deles tem cerca de cinco anos de experiência em voo; e o segundo, mais de 40 anos de atuação no ramo.

Apesar da queda, eles sofreram apenas queimaduras e ferimentos leves. Levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) para um hospital particular em Vitória , ambos estão bem, lúcidos e conversando, ainda segundo informações passadas pela escola, que trata o caso como uma "fatalidade".

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A empresa garantiu que a manutenção do avião estava em dia e que uma inspeção havia sido feita neste mês, na qual não se constatou qualquer problema. O acidente desta manhã também já foi informado ao Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), conforme previsto em lei.

Após o atendimento à ocorrência, o Corpo de Bombeiros esclareceu que Juan e Carlos Roberto têm 31 e 70 anos de idade, respectivamente. "O mais novo tinha queimaduras nos dois braços; e o outro tinha queimaduras nas pernas e nos braços, além de uma lesão no nariz", detalhou o sargento Marcel. Os nomes completos dos pilotos não foram informados.

Imagens do local onde avião de pequeno porte caiu em Guarapari

Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que investigadores do Terceiro Seripa, localizado no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-KNI, ocorrido neste domingo (4), em Guarapari.

"O objetivo das investigações é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir todos os fatores contribuintes", afirmou o órgão, sem passar informações sobre os pilotos.

O ACIDENTE

O avião de pequeno porte caiu em uma área de mata do bairro Lameirão, em Guarapari, na manhã deste domingo (4). Pessoas que estavam na região acionaram as autoridades competentes para resgate. O Samu foi chamado por volta das 10h30, segundo nota enviada pela Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ).

Em entrevista para a TV Gazeta, o sargento Marcel explicou o que teria causado o acidente. "Segundo um dos pilotos, era uma aeronave bimotor e o direito foi perdido. Com isso, não conseguiram manter a altitude e caíram", contou. Com a queda, a aeronave pegou fogo e ficou completamente destruída.

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