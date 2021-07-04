Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra 11.537 mortes e tem mais de 521 mil casos

A atualização do Painel Covid-19 na tarde deste domingo (4) mostra que o Estado registrou 12 óbitos e 663 novas infecções nas últimas 24 horas

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2021 às 17:08
Coronavírus
Coronavírus: Estado registra mais de 520 mil casos confirmados Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou a 11.537 mortes e tem 521.108 casos confirmados do novo coronavírus neste domingo (4). Nas últimas 24 horas, foram 12 óbitos e 663 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.761. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.507), seguida por Vitória (55.428) e Cariacica (40.154). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.498), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.638 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.977. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.837.
Até esta sexta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 494.631, com um acréscimo de 1.184 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.

VACINAÇÃO

Até a tarde deste domingo, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.693.947 no Espírito Santo. Desses, 571.642 também já receberam a segunda dose.

Veja Também

Cachoeiro abre agendamento para vacinação acima de 35 anos neste domingo (4)

Covid-19: Grande Vitória tem a menor taxa de transmissão desde agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sobrou churrasco? Veja 7 receitas práticas para reaproveitar
Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados