Coronavírus: ES registra 11.537 mortes e tem mais de 521 mil casos

O Espírito Santo chegou a 11.537 mortes e tem 521.108 casos confirmados do novo coronavírus neste domingo (4). Nas últimas 24 horas, foram 12 óbitos e 663 novas infecções, de acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 65.761. Em segundo lugar, aparece Vila Velha (64.507), seguida por Vitória (55.428) e Cariacica (40.154). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (26.498), no Sul do Estado.
Já no recorte feito por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 8.638 casos confirmados. Na segunda posição está Praia da Costa, em Vila Velha, com 6.977. Em terceiro, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 4.837.
Até esta sexta-feira, mais de 1,6 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando ao total de 494.631, com um acréscimo de 1.184 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Espírito Santo.
VACINAÇÃO
Até a tarde deste domingo, o número total de vacinados com a primeira dose é de 1.693.947 no Espírito Santo. Desses, 571.642 também já receberam a segunda dose.