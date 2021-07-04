Cachoeiro abre agendamento para vacinação acima de 35 anos neste domingo (4)

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, abrirá neste domingo (4), às 20h, agendamento online de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 35 a 49 anos. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, serão disponibilizadas 9 mil vagas.
De acordo com a prefeitura, a vacinação ocorrerá na terça (6) e na quarta-feira (7), em 18 unidades básicas de saúde , na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal) e na quadra da escola municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários.
O site para fazer a marcação da vacinação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br. Após um breve cadastro, o usuário escolhe o local e o dia para se vacinar, entre os disponíveis. Já o horário, aparecerá automaticamente. Os usuários poderão agendar em qualquer unidade com vagas e não apenas naquela localizada mais próxima de sua residência.
No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou CPF.
INTERIOR
A prefeitura informou ainda que também serão disponibilizadas 1.547 doses para vacinação no interior do município, sem agendamento. As pessoas dessa faixa etária deverão entrar em contato ou ir à Unidade Básica de Saúde de seu distrito a partir de terça-feira (6) para receber instruções sobre a imunização.
“Serão aplicadas mais de 10 mil doses das vacinas Covidshield/Fiocruz (AstraZeneca), Pfizer e Janssen em Cachoeiro. É importante destacar que não é possível escolher qual tipo de vacina tomar. Todas elas têm grande eficácia e contribuirão muito para o avanço da campanha de imunização. É muito importante que a população tenha consciência disso”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.
ORIENTAÇÕES
Segundo a prefeitura, a Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), reforçará o servidor do sistema de agendamento on-line para atender à alta demanda. Apesar disso, é possível que a página apresente lentidão e fique fora do ar em alguns momentos por conta do número de acessos simultâneos. A orientação é que os usuários mantenham a calma e tentem realizar a marcação no momento que se apresentar mais oportuno.
No dia da vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que as pessoas devem se dirigir ao local de vacinação somente no horário marcado, para evitar a ocorrência de filas desnecessárias e aglomerações. No local, o uso de máscara é obrigatório, além do distanciamento social e higienização constante das mãos.
As pessoas que se vacinam contra a Covid-19 em Cachoeiro podem colaborar com a campanha Compartilhe Amor, doando, no momento da vacinação na unidade de saúde, alimentos não perecíveis e itens de higiene (álcool em gel e sabão), na quantidade que quiserem. Os produtos arrecadados deverão ser encaminhados à famílias em situação de vulnerabilidade social.
A população em geral também pode participar da campanha fazendo doações. Além das unidades básicas de saúde, é possível entregar os donativos nos postos de coleta das lojas do Perim Supermercados, parceiro da iniciativa.
LOCAIS PARA AGENDAMENTO ON-LINE DA VACINAÇÃO (DE 35 A 49 ANOS)
- UBS Aeroporto
- UBS Amaral
- UBS Jardim Itapemirim
- UBS Paraíso
- UBS Abelardo Machado
- UBS Coramara
- UBS Aquidaban
- UBS Vila Rica
- UBS São Luiz Gonzaga
- UBS Village da Luz
- UBS Zumbi
- UBS Novo Parque
- UBS BNH de Baixo
- UBS BNH de Cima
- UBS Nossa Senhora Aparecida
- UBS Valão
- UBS União
- UBS Otton Marins
- Policlínica Municipal Bolívar de Abreu
- Escola Municipal Zilma Coelho Pinto