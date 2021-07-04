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Imunização

Cachoeiro abre agendamento para vacinação acima de 35 anos neste domingo (4)

Agendamento online será aberto às 20h neste domingo (4) no site da prefeitura. Serão aplicadas mais de 10 mil doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Janssen

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2021 às 15:10
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira
Vacinação acontecerá na terça e na quarta-feira Crédito: Márcia Leal/PMCI
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, abrirá neste domingo (4), às 20h, agendamento online de vacinação contra Covid-19 para pessoas de 35 a 49 anos. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, serão disponibilizadas 9 mil vagas.
De acordo com a prefeitura, a vacinação ocorrerá na terça (6) e na quarta-feira (7), em 18 unidades básicas de saúde , na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal) e na quadra da escola municipal Zilma Coelho Pinto, no bairro Ferroviários.
O site para fazer a marcação da vacinação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br. Após um breve cadastro, o usuário escolhe o local e o dia para se vacinar, entre os disponíveis. Já o horário, aparecerá automaticamente. Os usuários poderão agendar em qualquer unidade com vagas e não apenas naquela localizada mais próxima de sua residência.

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Cachoeiro vai receber doses da Janssen e deve vacinar a partir dos 35 anos

No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou CPF.

INTERIOR

A prefeitura informou ainda que também serão disponibilizadas 1.547 doses para vacinação no interior do município, sem agendamento. As pessoas dessa faixa etária deverão entrar em contato ou ir à Unidade Básica de Saúde de seu distrito a partir de terça-feira (6) para receber instruções sobre a imunização.
“Serão aplicadas mais de 10 mil doses das vacinas Covidshield/Fiocruz (AstraZeneca), Pfizer e Janssen em Cachoeiro. É importante destacar que não é possível escolher qual tipo de vacina tomar. Todas elas têm grande eficácia e contribuirão muito para o avanço da campanha de imunização. É muito importante que a população tenha consciência disso”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

ORIENTAÇÕES

Segundo a prefeitura, a Coordenadoria Executiva de Tecnologia da Informação, vinculada à Secretaria Municipal de Fazenda (Semfa), reforçará o servidor do sistema de agendamento on-line para atender à alta demanda. Apesar disso, é possível que a página apresente lentidão e fique fora do ar em alguns momentos por conta do número de acessos simultâneos. A orientação é que os usuários mantenham a calma e tentem realizar a marcação no momento que se apresentar mais oportuno.
No dia da vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que as pessoas devem se dirigir ao local de vacinação somente no horário marcado, para evitar a ocorrência de filas desnecessárias e aglomerações. No local, o uso de máscara é obrigatório, além do distanciamento social e higienização constante das mãos.
As pessoas que se vacinam contra a Covid-19 em Cachoeiro podem colaborar com a campanha Compartilhe Amor, doando, no momento da vacinação na unidade de saúde, alimentos não perecíveis e itens de higiene (álcool em gel e sabão), na quantidade que quiserem. Os produtos arrecadados deverão ser encaminhados à famílias em situação de vulnerabilidade social.
A população em geral também pode participar da campanha fazendo doações. Além das unidades básicas de saúde, é possível entregar os donativos nos postos de coleta das lojas do Perim Supermercados, parceiro da iniciativa.

LOCAIS PARA AGENDAMENTO ON-LINE DA VACINAÇÃO (DE 35 A 49 ANOS)

  • UBS Aeroporto
  • UBS Amaral
  • UBS Jardim Itapemirim
  • UBS Paraíso
  • UBS Abelardo Machado
  • UBS Coramara
  • UBS Aquidaban
  • UBS Vila Rica
  • UBS São Luiz Gonzaga
  • UBS Village da Luz
  • UBS Zumbi
  • UBS Novo Parque
  • UBS BNH de Baixo
  • UBS BNH de Cima
  • UBS Nossa Senhora Aparecida
  • UBS Valão
  • UBS União
  • UBS Otton Marins
  • Policlínica Municipal Bolívar de Abreu
  • Escola Municipal Zilma Coelho Pinto

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