Como identificar a leucemia? Entenda os principais sinais de alerta

A leucemia é um tipo de câncer que afeta os tecidos formadores de sangue no corpo, incluindo a medula óssea. Ela pode ser qualificada como sendo aguda ou crônica, considerando a velocidade de divisão dessas células e, portanto, a agilidade com a qual a doença se desenvolve.





As Leucemias Agudas podem ocorrer em todas as faixas etárias sendo que a Leucemia Linfóide Aguda (LLA) tem maior incidência na infância e juventude. Já a Leucemia Mielóide Aguda (LMA) é o tipo mais comum de Leucemia em adultos, correspondendo a 80% dos casos neste grupo. A ocorrência de LMA aumenta com a faixa etária (maior incidência acima de 65 anos). Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 12.220 novos casos de leucemia, sendo 6.540 em homens e 5.680 em mulheres a cada ano do triênio 2026-2028. Apesar de ser altamente curável, ele é o décimo tipo de câncer mais comum no país, sem considerar os tumores de pele não melanoma.





"A Leucemia é desencadeada por mutações genéticas nas células hematopoiéticas, responsáveis pela produção das células sanguíneas (glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas). Estas mutações fazem com que a célula hematopoiética passe a produzir uma grande quantidade de células anormais, que não conseguem amadurecer e desempenhar sua função normalmente, ocupando a medula óssea e impedindo que células normais sejam produzidas", explica Mariana Oliveira, oncohematologista da Oncoclínicas São Paulo.





Segundo a especialista, a doença não se trata de uma condição hereditária, mas sim de alterações genéticas adquiridas e que acabam por desencadear o surgimento do câncer. "Infelizmente, não existe uma forma de prevenção. Porém, é importante estar atento e procurar um médico sempre que tiver algum dos sintomas. Assim, será possível fazer os exames diagnósticos com rapidez e escolher o tratamento mais adequado para cada caso", destaca Mariana.





A leucemia se desenvolve quando células sanguíneas passam a se multiplicar de forma descontrolada na medula óssea. Nos últimos anos, os avanços terapêuticos têm ampliado significativamente as perspectivas para os pacientes. Além do transplante de medula óssea, terapias-alvo e tratamentos celulares, como o CAR-T Cell, vêm transformando o cenário do tratamento das neoplasias hematológicas.





“A onco-hematologia passou por uma verdadeira revolução. Hoje conseguimos personalizar tratamentos, oferecer terapias cada vez mais precisas e alcançar resultados que eram inimagináveis há algumas décadas. Ainda assim, o diagnóstico precoce continua sendo um dos fatores mais importantes para o sucesso terapêutico”, diz o médico Jayr Schmidt Filho, do A.C.Camargo Cancer Center.