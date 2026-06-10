Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar a ex em Aracruz

A Justiça condenou Felipe Silva de Almeida a 30 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato da ex-companheira Aline Ribeiro da Rosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (10), no Tribunal do Júri do município.
O réu foi considerado culpado por homicídio quadruplamente qualificado: por motivo fútil, uso de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, em contexto de violência doméstica. A condenação foi definida após o Conselho de Sentença acatar a denúncia do Ministério Público capixaba (MPES).
Além da pena de prisão, Felipe deverá pagar R$ 200 mil de indenização aos familiares de Aline e perdeu o poder familiar sobre os dois filhos do ex-casal.
Crime foi registrado por câmera
O assassinato aconteceu em 21 de julho de 2024, no bairro Fátima. Aline, de 35 anos, foi morta a tiros em frente a um bar, na presença de testemunhas.
As imagens mostram o momento em que o condenado, vestindo uma camisa azul clara, se aproxima da vítima e inicia uma conversa. Em seguida, ele saca a arma e dispara várias vezes à queima-roupa antes de fugir de carro. Aline foi atingida por 27 disparos.
Histórico de ameaças
A vítima já havia denunciado o ex-companheiro por ameaças e relatado que ele não aceitava o fim do relacionamento. Ela chegou a obter uma medida protetiva, que foi posteriormente suspensa.
Minutos antes do crime, Aline ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190) para informar que estava sendo ameaçada. Após o assassinato, a Polícia Militar entrou em contato com o suspeito, que confessou.
Testemunhas relataram à Polícia Civil que o comportamento violento era recorrente desde o início do relacionamento, cerca de cinco anos antes do crime, incluindo agressões físicas durante a gravidez da vítima.