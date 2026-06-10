Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar a ex em Aracruz

A Justiça condenou Felipe Silva de Almeida a 30 anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo assassinato da ex-companheira Aline Ribeiro da Rosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (10), no Tribunal do Júri do município.



O réu foi considerado culpado por homicídio quadruplamente qualificado: por motivo fútil, uso de meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, em contexto de violência doméstica. A condenação foi definida após o Conselho de Sentença acatar a denúncia do Ministério Público capixaba (MPES).

