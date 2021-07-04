Cachoeiro vai receber doses da Janssen e deve vacinar a partir dos 35 anos

Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Divulgação/Sesa

A campanha nacional de imunização contra Covid deve avançar no decorrer desta semana em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. Pessoas com mais de 35 anos devem ser vacinadas com doses da vacina Janssen, que serão destinadas para o município. A informação foi divulgada na noite deste sábado (3) pelo prefeito da cidade, Victor Coelho (PSB), nas redes sociais dele.

Na postagem, o socialista informou que o agendamento vai ser aberto para esse público, mas não divulgou detalhes. “Pessoal, acabei de receber a informação que receberemos a vacina da Janssen (dose única) na próxima semana, devido a grande quantidade que chegou no ES. Com isso, podemos abrir o agendamento para faixa etária 35+. Em breve, mais informações. #VacinaSim”, publicou.

Pessoal, acabei de receber a informação que receberemos a vacina da Janssem (dose única) na próxima semana, devido a grande quantidade que chegou no ES. Com isso, podemos abrir o agendamento para faixa etária 35+. Em breve, mais informações. #VacinaSim — Victor Coelho (@_victor_coelho) July 4, 2021

Esta será a primeira vez que o município recebe doses desse imunizante, que já é aplicado no Espírito Santo há pouco mais de uma semana. Até a última semana, os cachoeirenses eram imunizados com doses da Coronavac, Pfizer e Covishield (Fiocruz/Oxford).