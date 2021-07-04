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Dose única

Cachoeiro vai receber doses da Janssen e deve vacinar a partir dos 35 anos

Atualmente, pessoas com mais de 39 anos são imunizadas contra Covid no município. O anúncio sobre a chegada de novas doses em breve foi feito pelo prefeito da cidade
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

04 jul 2021 às 08:29

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 08:29

Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson
Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Divulgação/Sesa
A campanha nacional de imunização contra Covid deve avançar no decorrer desta semana em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Pessoas com mais de 35 anos devem ser vacinadas com doses da vacina Janssen, que serão destinadas para o município. A informação foi divulgada na noite deste sábado (3) pelo prefeito da cidade, Victor Coelho (PSB), nas redes sociais dele.
Na postagem, o socialista  informou que o agendamento vai ser aberto para esse público, mas não divulgou detalhes. “Pessoal, acabei de receber a informação que receberemos a vacina da Janssen (dose única) na próxima semana, devido a grande quantidade que chegou no ES. Com isso, podemos abrir o agendamento para faixa etária 35+. Em breve, mais informações. #VacinaSim”, publicou.
Esta será a primeira vez que o município recebe doses desse imunizante, que já é aplicado no Espírito Santo há pouco mais de uma semana. Até a última semana, os cachoeirenses eram imunizados com doses da Coronavac, Pfizer e Covishield (Fiocruz/Oxford).
O Estado recebeu na manhã deste sábado (3) 71.950 doses da Janssen. Mas ainda não foi divulgada a quantidade de doses destinadas para Cachoeiro e como vai ser o agendamento. A reportagem demandou a prefeitura para mais informações. 

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