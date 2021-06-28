Saiba o que fazer se você tiver reações à vacina da Janssen

A vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo ganhou mais um aliado na última semana. O imunizante da Janssen, laboratório que faz parte do grupo americano Johnson & Johnson, começou a ser utilizado no Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus e já imunizou milhares de capixabas. Mas assim como outras vacinas que combatem à Covid-19, ela pode causar reações nos imunizados. Por isso, A Gazeta resolveu ouvir especialistas para elencar as possíveis reações e o que fazer quando elas aparecerem.
Pessoas que foram imunizadas têm relatado, após a aplicação da dose única da vacina Janssen, dor no braço, dor no corpo, febre e náuseas. De acordo com os especialistas, são reações esperadas para a vacina da Janssen. Assim como acontece com a AstraZeneca, o novo imunizante causa reações adversas após a aplicação.
REAÇÕES À VACINA DA JANSSEN SÃO NORMAIS?
“Esses sintomas, como mal-estar, náuseas, febre, estão relacionados à resposta do sistema de defesa contra a inoculação de um agente ativo. É diferente da Coronavac, que é um agente inativado. Esse tipo de reação é esperada”, explicou o médico infectologista e professor da Ufes, Crispim Cerutti.
“Essa vacina dá reações sim e são reações parecidas com as da AstraZeneca. Não muda muito o que a gente está acostumado a fazer com a outra vacina de vetor viral que é a AstraZeneca. É mais ou menos a mesma coisa”, destacou o também médico infectologista e professor Lauro Ferreira Pinto.
REAÇÕES À VACINA DA JANSSEN: COMO AGIR E MEDICAÇÕES
Segundo eles, as reações são comuns em até três dias após a aplicação da vacina. Durante esse período, caso os sintomas se tornem incômodos, a pessoa pode tomar analgésicos e antitérmicos, como a dipirona e o paracetamol, para dor ou febre, e remédios para náuseas, como a domperidona. Em caso de dor no braço, uma compressa gelada é recomendada para diminuir o desconforto.
Caso os sintomas continuem por um maior período, é necessário procurar um serviço de saúde para maiores orientações de um médico.
“A pessoa deve ter calma, não se alarmar com isso e aguardar o período que isso vai desaparecer. Se for muito incômodo, (pode tomar) um analgésico comum, um antitérmico e aguardar até passar. A náusea eu não recomendo tomar medicação, pois ela não é incapacitante. É só a pessoa abster-se de ingerir alimentos enquanto estiver nauseada que isso vai acabar passando. ”, destacou Crispim.
“Se passar de 3, 4, 5 dias, é bom procurar um serviço de saúde e registrar, para outras orientações. Mas, essas reações de febre, dor no corpo, calafrio, náuseas, muita dor muscular, nas primeiras 48 a 72 horas são muito comuns. Para náuseas, não há contraindicação de medicamentos, caso haja o desconforto, não há problema em administrar medicação”, concluiu Lauro.