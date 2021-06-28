Saiba o que fazer se você tiver reações à vacina da Janssen

Vacina contra covid-19 da Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson Crédito: Divulgação/Sesa

Pessoas que foram imunizadas têm relatado, após a aplicação da dose única da vacina Janssen , dor no braço, dor no corpo, febre e náuseas. De acordo com os especialistas, são reações esperadas para a vacina da Janssen. Assim como acontece com a AstraZeneca, o novo imunizante causa reações adversas após a aplicação.

REAÇÕES À VACINA DA JANSSEN SÃO NORMAIS? “Esses sintomas, como mal-estar, náuseas, febre, estão relacionados à resposta do sistema de defesa contra a inoculação de um agente ativo. É diferente da Coronavac, que é um agente inativado. Esse tipo de reação é esperada”, explicou o médico infectologista e professor da Ufes, Crispim Cerutti.

“Essa vacina dá reações sim e são reações parecidas com as da AstraZeneca . Não muda muito o que a gente está acostumado a fazer com a outra vacina de vetor viral que é a AstraZeneca. É mais ou menos a mesma coisa”, destacou o também médico infectologista e professor Lauro Ferreira Pinto.

REAÇÕES À VACINA DA JANSSEN: COMO AGIR E MEDICAÇÕES Segundo eles, as reações são comuns em até três dias após a aplicação da vacina. Durante esse período, caso os sintomas se tornem incômodos, a pessoa pode tomar analgésicos e antitérmicos, como a dipirona e o paracetamol, para dor ou febre, e remédios para náuseas, como a domperidona. Em caso de dor no braço, uma compressa gelada é recomendada para diminuir o desconforto.

Caso os sintomas continuem por um maior período, é necessário procurar um serviço de saúde para maiores orientações de um médico.

“A pessoa deve ter calma, não se alarmar com isso e aguardar o período que isso vai desaparecer. Se for muito incômodo, (pode tomar) um analgésico comum, um antitérmico e aguardar até passar. A náusea eu não recomendo tomar medicação, pois ela não é incapacitante. É só a pessoa abster-se de ingerir alimentos enquanto estiver nauseada que isso vai acabar passando. ”, destacou Crispim.