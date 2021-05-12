Febre e dor no corpo: entenda as reações mais comuns da Astrazeneca

Vacina da Oxford/AstraZeneca Crédito: William Caldeira/Secom PMVV

Astrazeneca tem causado algumas reações, já previstas na bula do medicamento. Elas variam entre febre a dor no corpo e, segundo o infectologista Lauro Ferreira Pinto, praticamente um terço dos que forem vacinados vão ser acometidos com alguma dessas reações. A imunização contra a Covid-19 com doses datem causado algumas reações, já previstas na bula do medicamento. Elas variam entre febre a dor no corpo e, segundo o infectologista Lauro Ferreira Pinto, praticamente um terço dos que forem vacinados vão ser acometidos com alguma dessas reações.

QUAIS AS REAÇÕES MAIS COMUNS SENTIDAS APÓS TOMAR VACINA DA ASTRAZENECA? No site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é informado que podem ocorrer sintomas e reações após a imunização. São eles: sensação de calor, coceira ou hematomas, cansaço, calafrios, dor de cabeça, enjoo, dores musculares e nas articulações, diarreia, e sintomas semelhantes aos de um resfriado, como dor de garganta, coriza e tosse.

Lauro Ferreira Pinto observa que vacinas como a Astrazeneca já têm seus registros informando que vão ocorrer alguns sintomas. “Praticamente um terço das pessoas podem ter febre, dor no corpo, dor articular, dor de cabeça. Efeitos mais intensos do que os apresentados pela imunização com a Coronavac, mas que podem ser tratados sem nenhum problema”, destaca.

O infectologista relata que foi imunizado com a Astrazeneca. “Na minha vez de vacinar, tomei a Astrazeneca e tive mialgia (dor no corpo) e febre. São vacinas seguras, cumprem seu papel. Eu vacinaria de novo e tenho indicado”, diz.

Em relação aos sintomas mais graves, como possíveis casos de trombose - coágulos que causam entupimento de veias ou vasos -, o médico destaca que eles são raros.

“O risco de uma reação mais grave é muito raro. A trombose, que preocupa mais as mulheres jovens, é extremamente raro. E não impediu vacinação no Reino Unido e em países europeus com maior tradição em vacinação”, assinala.

Lauro Ferreira explica ainda que não há motivos para preocupação com nenhum imunizante. “Não estamos assustados com nenhum tipo de vacina. Temos poucas vacinas e uma mortalidade horrorosa por Covid-19”, diz.

GRÁVIDAS IMPEDIDAS DE TOMAREM VACINA DA OXFORD

A recomendação da Anvisa foi publicada nesta segunda-feira (10) , após o Ministério da Saúde ter sido notificado pelas secretarias de saúde Municipal e Estadual do Rio de Janeiro sobre a morte de uma grávida, caso que vem sendo investigado.

Em nota para a imprensa, a Agência informou que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). “Esta recomendação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra Covid em uso no país”, informam.